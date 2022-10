’Muzikantenstad’ bestaat 25 jaar én animeert twee dagen na elkaar senioren in De Leest in Izegem

Op woensdag 16 en ook op donderdag 17 november, telkens om 14 uur, zijn diverse artiesten present op de show ‘Muzikantenstad’ in De Leest in Izegem in een organisatie van Senioren Izegem. ‘Muzikantenstad’ bestaat 25 jaar. Deze jubileumshow is ook te zien in Nijlen, Mol, Diest, Oud-Heverlee, Aarschot én Stabroek, maar komt maar twee keren naar West-Vlaanderen.

‘Muzikantenstad’ wordt omschreven als de mooiste seniorenshow van Vlaanderen. In november bestaat ‘Muzikantenstad’ 25 jaar en dus viert men ‘zilver’. Het team achter ‘Muzikantenstad’ besloot een nieuwe show uit te werken met de beste liedjes en acts uit de voorbije 25 jaar erin verweven. Overal krijgt de productie van ‘Muzikantenstad’ lovende commentaren, omdat het geheel zeer professioneel, sprankelend, origineel, afwisselend, humoristisch en vlot is. Tal van Vlaamse artiesten, muzikanten, zangers, dansers overtreffen zichzelf. Alles wordt live gebracht. De artiesten worden muzikaal bijgestaan door ‘Het Muzikantenstadorkest’ o.l.v. Alain Verresen. De show bestaat uit vele verrassende acts en verschillende thema’s, maar vooral uit veel herkenbare liedjes, instrumentale nummers, prachtige samenzang, solonummers en leuke humor. De presentatie is in handen van Filip D’haeze. Ook het showballet Dançar uit Roeselare zet zijn beste beentje voor en dit alles in hele mooie kostuums. Wie staat er op het podium? Nadia, Ellis, Lissa Lewis, Michael Lanzo, PC Brown, het accordeonduo De Melando’s, Doran en humorist Animolly. De special guest is John Terra. (PADI)

Kijk voor de speeldata en locaties op www.vdmprodukties.be