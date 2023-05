Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke maakt apart plekje vrij voor Jack’s Cave

Op vrijdagavond 19 mei opent Pedro Bouckaert zijn eigen stekje Jack’s Cave in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke. De 49-jarige Egemnaar zal inderdaad op de tijdstippen dat er daar geen shownamiddagen of showavonden zijn een café open houden, waarin vaak countrymuziek zal centraal staan.

Al méér dan vijf jaar is het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke de place-to-be voor iedereen die van vooral Vlaamse muziek houdt. Zanger Michael Lanzo met zijn familie zorgt er altijd voor dat het publiek zich welkom voelt, waardoor er telkens veel volk afkomt. Zijn ouders zijn al met pensioen en gaan in de toekomst een stapje opzij zetten. Michael wil niet dat Den Toerist zomaar verdwijnt en dus ging hij op zoek om toch al versterking te verkrijgen. En zo kwam hij terecht bij zijn goede vriend Pedro Bouckaert, die in zijn eigen woning in Egem een prachtige man cave heeft. Michael en Pedro besloten eens met elkaar te praten, want in Egem houdt Pedro op regelmatige basis inderdaad een eigen man cave open. “We kwamen vlug tot een akkoord, maar we maakten ook heel duidelijke afspraken. Pedro is immers mijn béste vriend. Ik wil niet dat onze zakelijke samenwerking ooit onze vriendschap zal vertroebelen. We beloofden aan elkaar van als er ooit iets is het nog dezelfde avond uit te praten”, vertelt Mike, die blij is dat in de toekomst Muziekcafé Den Toerist én vooral dan het cafégedeelte nog méér zal open zijn. “Dit waren ruwe planken, die we hebben gescheurd en ook erop hebben gebrand. Pedro werkte hier al vele uren om zowel de toog als het cafégedeelte in een country, een soort Amerikaanse stijl, te plaatsen. Het café Jack’s Cave kan met een wand worden afgesloten van het zaalgedeelte. Het is de bedoeling dat Pedro Jack’s Cave open houdt wanneer er geen shows zijn in de zaal. Is er niets te doen in de zaal, dan mag Pedro gerust daar ook een eigen evenement organiseren. Dat doet hij al op zaterdag 3 juni met zijn ‘The 1ste Cave American Night’ en goed nieuws: die is al uitverkocht!”

Vanaf komende vrijdag houdt Pedro Bouckaert Jack’s Cave open. © PADI/Daniël

Pedro werkte lang als zelfstandig schilder. Sinds twee jaar werkt hij nu als schilder bij een werkgever. Hij werkt vooral in het buitenland. Voorlopig zal Pedro Jack’s Cave niet iedere avond open houden, want hij moet het combineren met zijn vaste job. Misschien wijzigt dat wel in de toekomst. Zal het moeilijk worden voor nieuw cliënteel om te weten of Jack’s Cave al dan niet open is? “Zijn er hier shows, dan zal het niet open zijn ofwel pas na de shownamiddag. Zijn er geen shows, dan doe ik Jack’s Cave open. De naam verwijst naar mijn vader, die drie jaar geleden overleed. Hij vertoefde veel in Hof ter Velde in Meulebeke net zoals ik daar al praktisch heel m’n leven aanwezig was. Eerst op de kinderboerderij, later als cowboy. Neen, ik hield die zaak zelf nooit open maar daardoor ontstond de interesse om ook iets te openen en om bij mij thuis in de tuin een eigen man cave uit te bouwen. Voor grote evenementen moest ik dan tenten erbij plaatsen. Nu kan ik dat doen in deze zaak met een eigen podium. Dat is al een zorg minder”, glimlacht Pedro. (PADI)

Opening Jack’s Cave, Brugsesteenweg 27 in Meulebeke: vrijdag 19 mei vanaf 19 uur. Zaterdag 3 juni: ‘The 1ste Cave American Night’ in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke met optredens van Danny Boy, Peter Cody, Heidi and Mr Fox, The Panhandlers, Bandit en Michael Lanzo, die ook instaat voor de presentatie. De avond is al uitverkocht. Info Jack’s Cave bij Pedro Bouckaert: 0489 03 32 55.