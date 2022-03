Musical ’40-45’ stopt definitief op zondag 3 juli, na 750.000 bezoekers

De spektakel-musical 40-45 speelt op zondag 3 juli haar allerlaatste voorstelling in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Met meer dan 750.000 bezoekers is deze voorstelling een echte mijlpaal te noemen in de Vlaamse musicalgeschiedenis.

Nooit eerder trok een voorstelling in ons land massaal zoveel bezoekers. Niet alleen wat betreft publieke belangstelling is 40-45 een gigantisch succes, ook op technisch en artistiek vlak werden de grenzen verlegd. Naast spectaculaire scènes met heel wat special effects, wordt het publiek ook geraakt met muziek en pakkende beelden die naar de keel grijpen. Het ongeziene technisch concept met rijdende tribunes en het geluid via individuele hoofdtelefoons zorgen ervoor dat alle toeschouwers op een unieke manier meegezogen worden in het verhaal. Op alle vlakken is 40-45 dan ook een uitzonderlijke productie geworden.

Na jaren van intense voorbereiding beleefde op 8 oktober 2018 de groots opgezette spektakel-musical 40-45 onder massale belangstelling zijn wereldpremière in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Meteen werd duidelijk dat de hoge verwachtingen méér dan ingelost werden. Onder aanvoering van hoofdrolspelers Jonas Van Geel en Jelle Cleymans wordt het publiek meerdere keren in vervoering gebracht door de muziek van Will Tura en Steve Willaert. Ook op technisch vlak wordt het publiek meermaals verbluft tijdens deze voorstelling

Gert Verhulst, bezieler: “Ik ben zo ontzettend fier op wat we met 40-45 hebben kunnen neerzetten. Deze bijzondere productie heeft op alle vlakken mijn stoutste dromen en verwachtingen ruimschoots overtroffen. Deze voorstelling is sowieso één van de grootste hoogtepunten uit de geschiedenis van Studio 100.”

40-45 speelt zich af in Antwerpen, vlak na de Eerste Wereldoorlog. Staf en Louis Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De broers zijn hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken… Tot het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in iedere huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van Staf en Louis. (PADI)

Praktische info – Tot 3 juli kan je 40-45 nog meemaken. www.40-45.live