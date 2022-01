Michael Lanzo zingt ‘Mexico’ nu officieel vanaf vrijdag 14 januari

Op vrijdag 14 januari komt de nieuwe meezinger ‘Mexico’ van Michael Lanzo uit bij VDM Produkties. Dit heel bekende liedje zong Michael echter al tijdens de Loftrompetten-opname in de Vayamundo in Oostende. Toen mocht Michael de eindejaarsshow daarmee afsluiten. Vanaf nu vrijdag kan iedereen het nummer dowloaden en mag iedereen het luid meezingen.

Ondanks de ‘alweer’ woelige coronatijden wil Michael Lanzo niet stil blijven staan. Hij zit boordevol nieuwe ideeën en zijn nieuwe single ‘Mexico’ is er ééntje dat hij met plezier realiseert. ‘Mexico’ werd in 1951 reeds opgenomen door Luis Mariano en ook De Zangeres Zonder Naam scoorde er in 1969 een grote hit mee. Michael Lanzo koos voor een eigen versie. Omdat hij een trotse West Vlaming is hoor je zelfs een ‘rap’ gedeelte in zijn eigen dialect. “Deze gloednieuwe versie van Mexico is helemaal geworden wat ik zelf wou. Het is op en top ambiance en ik kijk er naar uit om tijdens mijn optredens de zaal helemaal op z’n kop te zetten.” Dit jaar zal voor Michael feestelijk aanvangen met de geboorte van deze nieuwe single en tevens de voorloper van een gloednieuw album. (PADI)

Michael mocht zijn nieuwe single al zingen tijdens de opnames van de Loftrompetten bij MENT TV. © PADI/Daniël

‘Mexico’ van Michael Lanzo is vanaf 14 januari als download verkrijgbaar op iTunes, Spotify. Info en boekingen: 0475 78 63 98 – info@vdmprodukties.be