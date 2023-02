Michael Lanzo uit Kachtem komt optreden in Brasserie Rhodesgoed in… Kachtem

Op woensdag 1 februari staat Michael Lanzo op de affiche van Brasserie Rhodesgoed in Kachtem, waar hij omstreeks 22 uur zal optreden.

Michael Lanzo woont in Kachtem. Hij kan als het ware met zijn fiets afkomen, want de afstand tussen zijn appartement en de brasserie is maar een tweetal kilometers. “Brasserie Rhodesgoed ligt in een prachtige omgeving, waar ik heel vaak ga wandelen en lopen. In deze omgeving kom ik altijd tot rust”, bekent Michael. “Tijdens mijn optreden zal ik nummers brengen dat het publiek van mij al kent, maar ook nieuwe songs die mensen van mij niet verwachten. Persoonlijk denk ik dat het de derde keer is dat ik op deze locatie kom zingen.” (PADI)

Woensdag 1 maart vanaf 18.30 uur, met voor- hoofdgerecht en dessert, aansluitend het optreden. Prijs: 55 euro per persoon, exclusief dranken. Info en reservatie: welkom@rhodesgoed.be – www.rhodesgoed.be