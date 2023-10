Michael Lanzo ging kijken naar succesvol optreden van Il VOLO in Vorst-Nationaal

Op zaterdagavond 7 oktober stuurden we Michael Lanzo uit Kachtem, samen met zijn zus, naar het optreden van IL VOLO in Vorst-Nationaal.

“Ik had de eer om naar het prachtige concert te gaan kijken van Gianluca, Piero en Ignacio of zoals vele hen kennen IL VOLO, een Italiaanse klassiek trio waar duidelijk veel vrouwelijk schoon de weg vond naar Vorst-Nationaal… Een concert met een lach en een traan, ze namen een breed repertoire aan van pop tot klassiek. Nummers van Elvis tot Ennio Morricone, Pavarotti , eigen songs enz.. Alles werd live begeleid door een gigantisch orkest en dat bezorgen het publiek vaak kippenvel… naast hun fantastische samenzang hebben de heren elk apart ook een uitzonderlijk en eigen stemgeluid. Dat lieten ze uitgebreid horen. Ook in de vele nummers die ze soms alleen zongen en op hun eigen manier… Vooral Ignacio was duidelijk de lieveling van het publiek en kreeg telkens een staande ovatie. Het enige negatieve aan het concert wat dat alles aan elkaar gesproken werd in het Italiaans. Ook al waren de Italiaanse fans talrijk aanwezig, toch waren er ook andere nationaliteiten die hun babbels en mopjes helaas niet begrepen. Maar ik persoonlijk deed alvast veel inspiratie op voor ons project Tri Voci. Ik trok dus met een voldaan gevoel naar huis terug.” (PADI & Michael)