MIA’s: Componist, uitgever én producer Jean Kluger onvangt de ‘Sector Lifetime Achievement Award’

Componist, uitgever en producer Jean Kluger kreeg gisteren de Sector Lifetime Achievement Award van de MIA’s (Music Industry Awards) uitgereikt. Met deze award brengen de VRT en VI.BE – aanspreekpunt van artiest en muzieksector in Vlaanderen en Brussel – met de steun van Proximus hulde aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ondersteuning en ontwikkeling van de Vlaamse muzieksector.

Jean Kluger werd met de award verrast tijdens het concert van Bart Peeters. Eerder werd de Sector Lifetime Achievement Award al uitgereikt aan Herman Schueremans, Ancienne Belgique, [PIAS] en Ultratop.

Jean Kluger (°1937) speelde achter de schermen van de muziekwereld als componist, uitgever en producer een onmisbare rol in de voorbije decennia, zowel in België als daarbuiten (onder andere in Frankrijk). Jean Kluger kreeg de liefde voor muziek met de paplepel binnen, want vader Jacques had een passie voor muziek. Jean kan aan de slag gaan in het bedrijf van zijn vader en in het begin van de jaren 60 boekt hij zijn eerste successen: hij schrijft en producet verschillende hits (onder andere ‘Hutje op de heide’ voor Bobbejaan Schoepen, ‘Kili Watch’ van The Cousins en ‘Eenzaam zonder jou’ van Will Tura) en richt zijn eigen uitgeverij op, zowel in België als in Frankrijk. In België producet Jean talloze albums en werkt hij met verschillende grote namen samen: Will Tura, Johan Verminnen, Marva, Paul Severs, John Terra, Dana Winner en vele anderen.

Jean Kluger

De creativiteit van Jean uit zich op nog meer vlakken dan enkel studiowerk. Zo producet hij de musical ‘Eenzaam zonder jou’, is hij organisator van de ‘Tura in Symfonie’ concerten in Vorst Nationaal, produceert hij de film ‘Hoop doet leven’ (2018) en coproduceert hij ‘Adela & Helena’, het theaterstuk rond zijn moeder en die van collega Hans Kusters. In 2016 wordt Jean voorzitter van het Fondation Bell’Arte, een internationale stichting ter bevordering van jonge, talentvolle pianisten. Lees meer over de uitgebreide carrière van Jean Kluger in onderstaand document.

Het is aftellen naar zaterdag 30 april voor de dubbeleditie van de MIA’s 2020/2021. Dat aftellen gebeurt dit jaar met de bekendmaking van de MIA-winnaars in de sectorcategorieën, bepaald door de muzieksector: ‘Artwork’, ‘Auteur/componist’, ‘Live act’, ‘Muzikant’, ‘Producer’ en ‘Videoclip’.

Deze awards werden de voorbije jaren samen met de Sector Lifetime Achievement Award net voor de tv-show van de MIA’s uitgereikt. Speciaal voor dubbeleditie van de MIA’s wordt de bekendmaking van de winnaars in deze categorieën in een nieuw jasje gestoken. Hiervoor slaan de VRT en VI.BE de handen in elkaar met Proximus. De winnaars in deze sector-categorieën zullen in de weken voor de MIA-show bekend gemaakt worden op de kanalen van Pickx, Eén, de MIA’s en VI.BE. Van 18 tot en met 28 april ontdek je wie de winnaars zijn van de andere sectorprijzen. (PADI)

