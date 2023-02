‘MIA-winnares’ Camille komt ook in augustus met haar ‘SOS-Tour’ naar Kursaal Oostende

Haar ‘SOS-Tour’ in het voorjaar is met maar liefst 25 shows volledig uitverkocht en ook de tickets voor haar ‘SOS-Tour aan Zee’ van deze zomer zijn fel gegeerd. Wegens grote vraag voegt Camille uit Wevelgem daarom naast haar shows in juli nu ook zes extra shows toe in augustus in Kursaal Oostende. Welkom op zaterdag 19 en zondag 20 augustus, telkens om 10, 14 en 18 uur.

Dat Camille één van Vlaanderens meest geliefde popsterren is vandaag de dag, werd nog maar eens bevestigd tijdens het ‘Gala van de Gouden K’s’ .Daar haalde ze namelijk de fel gegeerde prijs binnen voor ‘Artiest Van Het Jaar’, een meer dan terechte bekroning van een succesvol jaar met o.a. haar winst bij The Masked Singer, de release van haar populaire nieuwe album ‘SOS’ én 5 uitverkochte concerten in De Lotto Arena. Maar Camille won ook twee ‘MIA’s’ én ook daar is ze méér dan trots op.

Camille is nu al bezig met haar ‘SOS-Tour’, die volledig is uitverkocht. Ze komt met ‘SOS-Tour aan Zee’ op zaterdag 22 en zondag 23 juli, telkens om 10, 14 en 18 uur naar Kursaal Oostende. Ook dit tickets waren vlug de deur uit, waarna Gracia Live besloot van nog zes optredens eraan toe te voegen. Je kan Camille nu ook aan het werk zien op zaterdag 19 en zondag 20 augustus, telkens om 10, 14 en 18 uur in eveneens Kursaal Oostende. Wees er vlug bij, want op is op! (PADI)

