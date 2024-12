Met ‘Zen aan zee’ brengt Ingeborg zomerse namiddagshow in Het Witte Paard in Blankenberge

Namasté! Het Witte Paard presenteert ‘Zen Aan Zee’: een nieuwe vrolijke en komische namiddagshow met straffe muziek, hilarische sketches en internationale circusacts voor de hele familie. Jong en oud geniet samen van een opmerkelijke matineeshow met een ijzersterke en verrassende cast, waarvan de eerste namen vandaag bekend werden gemaakt.

Met ‘Zen Aan Zee’ mikt het Witte Paard Theater voor het eerst op alle leeftijden. Jong en oud zijn welkom voor familie-entertainment pur sang. Voor Cheval Blanc Productions is dit een nieuwe stap naar het brengen van jaarrond topentertainment. Producent van Het Witte Paard, Ben Van den Keybus, is trots op de vernieuwingen: ‘Zen Aan Zee wordt een niet-te-missen zomers spektakel voor alle leeftijden, met een schitterende cast van absolute professionals die perfect weten hoe ze een variétéshow nog beter kunnen maken. We slaan nieuwe wegen in, maar blijven trouw aan het DNA van Het Witte Paard. We tekenen voor uitstekende zangstemmen, de beste internationale acts en een wervelend showballet. En bovenal: véél humor. De nieuwe cast is supergemotiveerd om het trouwe en het nieuwe publiek een wervelende show te geven. Neem deze zomer de hele familie mee en wordt dankzij het Witte Paard “Zen aan Zee”.’

Ingeborg & Christophe ‘Bartje’ Stienlet samen op het podium

Deze zomer straalt niemand minder dan Ingeborg op het podium tijdens ‘Zen Aan Zee’. Al meer dan 30 jaar lang is Ingeborg graag gezien als zangeres, presentatrice en yoga- en meditatie docent. Wist je dat Ingeborg haar roots heeft in het cabaret en dus helemaal thuis is in de wereld van het variété? Ze scoorde een resem grote hits met o.a. ‘Verlangen’, ‘Door De Wind’ en ‘Als Dat Gebeurt’. Als presentatrice van VTM-programma’s als ‘Blind Date’, ‘All You Need is Love’ of ‘Wondere Wereld’ haalde ze hoge kijkcijfers. Haar gedrevenheid, enthousiasme en passie maken van haar een graag geziene gast in talentenjachten en talkshows. Ze was de smaakmaker van ‘De Verraders’ dit najaar.

Verschillende generaties Vlaamse kinderen groeiden op met haar gekste avonturen tijdens ‘Schuif Af!’ op zondagochtend. Het Witte Paard in Blankenberge brengt haar deze zomer voor het eerst terug samen met Christophe Stienlet. De getalenteerde acteur en komiek is ook gekend als ‘Bartje’ uit ‘Schuif Af!’, het wordt dus een blije reünie. Christophe speelde mee in enkele van de populairste Vlaamse fictiereeksen ooit, zoals ‘Witse’, ‘Thuis’, ‘Familie’, ‘Flikken’, ‘Spoed’ en ‘Vermist’ en toonde zijn komisch talent onder meer in ‘Verschoten & Zoon’ en ‘Foute Vrienden’.

Zen Aan Zee brengt nostalgie en vernieuwing

Dit gouden koppel verzekert hilariteit tijdens de sketches van ‘Zen Aan Zee’. Hoofdpersonage Ingeborg belandt tijdens haar zoektocht naar de ultieme rust aan zee in de meest komische en vervelende situaties. Glij samen met Ingeborg en Christophe ‘Bartje’ Stienlet van de schuifaf en jaag mee op prooien in Blind Date. Zo koppelt ‘Zen aan Zee’ nostalgie moeiteloos aan vernieuwing: een frisse en hedendaagse show, vol knipogen naar ijkpunten uit het collectief geheugen. De actuele sketches vormen de komische leidraad en worden ingezet als eerbetoon aan de coryfeeën in de cast die van het ene misverstand in de andere verbazing rollen. Ingeborg vertelt: ‘Het Witte Paard, dat is puur amusement, ontspanning en vreugdevolle verbinding. Ik ben blij dat ik samen met zo’n sterk team met onder andere Christophe, met wie ik zoveel afleveringen van Schuif Af! heb gemaakt, op het podium mag klimmen tijdens ‘Zen Aan Zee’. We hebben al heel wat ideeën rond hilarische sketches, prachtige muziek en véél variatie’.

David Vandyck © Steven Hendrix

Muzikale hoogstandjes en grote namen

Ook de prachtige stemmen van Lissa Lewis en David Vandyck kunnen tijdens de zomer van 2025 uiteraard niet ontbreken. Lissa Lewis staat al van jonge leeftijd op het podium en was zowel met ‘Gouden Glimlach’ als ‘Het Lijkt Wel Zomer’ genomineerd voor Radio 2 Zomerhit. In Het Witte Paard groeide ze uit tot een leading lady met een krachtige stem en veel podiumprésence. Met zes albums is David Vandyck een vaste waarde in de Belgische muzieksector én de namiddagshows van Het Witte Paard. Hits als ‘Ik Leef voor jou’, ‘Licht aan de overkant’ of ‘Kijk Naar Mij’ scoorden in binnen- en buitenland. De grootste fan van die nieuwe cast? Jacky Lafon. Zij geeft voorrang aan haar gezondheid, en last een pauze in: ‘Begin september gaf ik aan een jaartje over te slaan, en de producer heeft daarna een droomcast bij elkaar gekregen voor de namiddagshow. Voor mijn 60-jarige jubileum in 2026 droom ik van een reeks van zestig shows in Het Witte Paard, ik kijk daar al enorm naar uit. ‘Zen Aan Zee’ in Het Witte Paard wordt schitterend, met allemaal prachtige artiesten, en ik wens hen heel veel succes toe’. Visueel spektakel wordt gebracht door de danseressen van de Vegas Showdancers en enkele zorgvuldig uitgekozen internationale circusacts vervolledigen het geheel. En hou je klaar, want nog voor Kerstmis worden nog nieuwe, grote namen gelost. (PADI)

Lissa Lewis © Steven Hendrix

Er zijn shows van 27 juli tot en met 20 september, telkens om 14h00 in de namiddag. Tickets voor de zomerse middagshow “Zen Aan Zee” kan je vanaf nu bestellen via www.wpevents.be of 070 250 200.