Met debuutsingle ‘Shadow’ schakelt de muziekcarrière van Viktor twee versnellingen hoger

In 2024 namen de DJ sets van Viktor -die inmiddels zes jaar ervaring heeft achter de draaitafels- een hoge vlucht. Zo stond hij o.m. op de festivals Tomorrowland en Terra Solis en op de bekendste stage van party eiland Ibiza: Ushuaia. Ondanks de drukke agenda werkte Viktor al die tijd ook aan eigen songs en producties. ‘Shadow’, zijn eerste veelbelovende single, is vanaf nu beschikbaar op alle platformen.

De song vertelt het verhaal van een onverteerbare liefdesbreuk, een thema waar veel mensen zich in kunnen herkennen. Die herkenbaarheid vindt VIKTOR erg belangrijk: “Ik wilde een nummer schrijven dat bij de luisteraar een persoonlijk gevoel kan opwekken, alsof het jouw liedje is. Dan komt het eens zo hard binnen.”

Met ‘Shadow’ geeft Viktor het startschot van een nieuwe fase in zijn muziekcarrière waar hij erg naar uitkijkt. “Als artiest haal ik de meeste voldoening en plezier uit het creatieve proces. De wisselwerking tussen muziek maken en optreden is bijzonder inspirerend. Er is niets leuker dan de muziek die je tijdens de week in de studio maakt in het weekend te kunnen testen op een live publiek. Daar steek je enorm veel van op!” aldus Viktor. Dat Viktor resoluut voor zijn eigen stijl kiest, is ook Smash The House niet ontgaan. Het wereldwijd gerenommeerde label van Dimitri Vegas was meteen onder de indruk van de hoogstaande kwaliteit en heeft een lange termijnovereenkomst getekend met Viktor. Met verschillende singles op de planning en DJ-optredens over heel de wereld twijfelen wij er niet aan dat 2025 het jaar van Viktor wordt. (PADI)

