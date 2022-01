Mervyn uit Brugge staat eerste plaats in ‘Peters Vlaamse Top 40’ af aan toch weer een West-Vlaming Stoffel Dekeyzer

Na negen weken rotatie met ‘Zielsveel Van Je Hou’ in ‘Peters Vlaamse Top 40’ op FamilyRadio én na twee weken op de eerste plaats te hebben gestaan, zakt zanger Mervyn uit Brugge komende zaterdag één plaatsje in deze hitparade. Bovenaan de top blijft West-Vlaanderen echter nog altijd top, want op de eerste plaats met ‘Miljoenen dromen’ staat nu Stoffel Dekeyzer uit Oostende.

In de top 5 staan ook nog Sasha & Davy (nummer drie), Karina Coors (nummer vier) én Jo Vally (nummer vijf). Bovenaan blijft het echter een West-Vlaams onderonsje met inderdaad op de eerste plaats Stoffel Dekeyzer en op nummer twee Mervyn. Keert Mervyn na negen weken rotatie toch volgende week nog terug naar die felbeheerde nummer één of zakt hij verder naar beneden in deze Vlaamse hitparade? Alles is mogelijk, alhoewel Stoffel met de single ‘Miljoenen dromen’ nog maar vier weken in deze hitparade prijkt, vorige week al op nummer twee stond en nu dus op de eerste plaats staat. Voor één, twee of meerdere weken? Dat weten we pas volgende week, want ‘Geloof in mij’ van Sasha & Davy is eveneens een sterke song en dit nummer staat al op de derde plaats. Springen Sasha & Davy volgende week over Mervyn én Stoffel? Of blijkt Stoffel dan toch stand houden? (PADI)

‘Peters Vlaamse Top 40’ is op zaterdag 29 januari van 11 tot 14 uur te beluisteren op Family Radio.