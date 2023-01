MENT TV reikt de Loftrompetten van de toen zevende editie uit aan de winnaars uit ’t jaar 2020

Komende zondag krijgen Michael Lanzo en Jérémie Vrielynck in het programma van ‘Herbert op zondag’ tussen 10 en 12 uur hun Loftrompet 2020 uitgereikt.

Dit gebeurde inderdaad met enige vertraging, maar dat komt omdat toen net voor de Loftrompetten de kunstenaar ziek werd en hij die bronzen pareltjes niet kon afwerken. Het duurde een tijdje vooraleer er een oplossing werd gevonden en die kwam er door zijn dochter Kathleen Claerhout, die besloot van een zilveren Loftrompet te maken voor de winnaars. Kathleen deed dat ook al voor de uitreiking van de Loftrompetten 2021 en 2022, en recent maakte ze ook zo’n mooi aandenken voor de winnaars uit 2020. Weet je nog wie er in 2020 allemaal won? Wij wél, met dank aan het archief van Micha Marah. Beste nummer gebracht door een zanger: Bart Peeters (Dicht bij mij) – Beste nummer gebracht door een zangeres: Belle Perez (De Nacht) – Beste nummer gebracht door een duo of groep: Margriet Hermans en Celien Deloof (Voor ’t leven voor elkaar) – Beste originele nummer (Sabam prijs): Gene Thomas (Ongrijpbaar) – Beste videoclip: Michael Lanzo (De Toreador) – MENT-verrassing: Koen Crucke voor z’n onnavolgbare vertolking in La Cage aux Folles. Beste Doorbraak: Jérémie Vrielynck – Carrièreprijs: Erik Van Neygen – Laura Lynn kreeg een ‘Multi-Platina-Award’ voor 250.000 verkochte stuks van ‘1000 maal belogen’. Bepaalde artiesten kwamen al eerder langs naar MENT TV om hun Loftrompet 2020 in ontvangst te nemen. Komende zondag zijn Michael Lanzo en Jérémie Vrielynck in de studio om te praten over hun muzikale plannen, waarna ze ook de Loftrompet 2020 ontvangen. (PADI)

Jérémie Vrielynck kreeg ook z’n zilveren Loftrompet. © PADI/Daniël

Zondag 15 januari van 10 tot 12 uur: ‘Herbert op Zondag’ bij MENT TV.