MENT TV is terug gestart met nieuwe reeks opnames van het programma ‘Herbert’

Maandagnamiddag 26 september begon Herbert Verhaeghe uit Kuurne aan de opnames van zijn twaalfde seizoen bij MENT TV. Op regelmatige tijdstippen staat er in de agenda van de presentator een afspraak met MENT TV, waar zanger Herbert dan interviews afneemt van collega-artiesten. Iedere zondag tussen 10 en 12 uur kan je zijn programma ‘Herbert’ zien op MENT TV.

Op zondagvoormiddag 2 oktober kan je in het programma van Herbert gesprekken zien met Dana Winner, Lissa Lewis en Frank Valentino. Dana komt niet enkel praten over haar nieuwe single ‘Later Is Van Jou’, maar ook over haar groots optreden op zondagavond 30 oktober in het Antwerpse Sportpaleis. Lissa Lewis stond bij Herbert even stil bij haar recente huwelijk en had het ook over de reeks shows rond ‘Muzikantenstad’ die eraan komen. Frank Valentino heeft een nieuwe videoclip en album ‘Best Of Crooners’, zodat hij ook eens mocht neerzitten naast Herbert aan de MENT TV-opnametafel. “Daarnet zei Dana Winner nog dat ze altijd op haar gemak is bij mij. Dat doet me goed. Want het zijn zeker niet alleen de promopraatjes die artiesten komen vertellen, we krijgen ook de mens achter de artiest te zien. Bij MENT-TV wordt ook mijn muziek gesmaakt, dat kan ik niet zeggen van m’n andere werkgever… Radio 2”, knipoogt Herbert in onze richting.

Herbert mocht Dana Winner begroeten in de MENT TV-studio. © PADI/Daniël

Marc Hallez van MENT zei het volgende over de inbreng van Herbert: “Ik zie Herbert hier nog binnen komen met zijn eerste liedje als zanger. We begonnen te praten. Hij vertelde dat hij voor Radio 2 werkte. MENT TV stond dan nog in z’n kinderschoenen. We zonden nog geen 24/24 uur uit. Ik zei tegen Herbert dat het een meerwaarde zou zijn om met hem een programma te maken. Ik stelde voor van het toch eens te proberen. We zijn nog altijd aan het proberen (lacht). Herbert is voor ons een grote meerwaarde én ook een vast gezicht geworden. Hij brengt de muziek die perfect bij onze zender past. Zijn jongste nummer is terug een supersterke song. We zijn heel tevreden dat Herbert al zoveel jaren deel uitmaakt van MENT TV.” (PADI)

Ook Lissa Lewis was present. © PADI/Daniël

‘Herbert’, iedere zondag van 10 tot 12 uur op MENT TV. Het programma is ook te beluisteren via MENT Radio op Radioplayer.