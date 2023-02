Mart Hoogkamer komt naar Oktoberhallen in Wieze: “In het voorjaar komt er nog een duet uit met een Nederlandse artiest. Dit nummer zal nog béter scoren dan ‘Ik ga zwemmen’”

Op zaterdag 15 april 2023 treedt Mart Hoogkamer op in Ahoy in Rotterdam. Op zondag 30 april zingt Mart Hoogkamer om 15 uur in de Oktoberhallen in Wieze. Mart scoorde een monsterhit met ‘Ik Ga Zwemmen’, maar ook zijn jongste single ‘In Spanje’, een song van Bassie & Adriaan, doet het heel goed. In het voorjaar brengt Mart een duet uit met een Nederlandse artiest, die ook in Vlaanderen bekend is. “Ik voel aan dat dit liedje nog béter zal scoren dan ‘Ik Ga Zwemmen’”, bekent hij met een glimlach.

Mart Hoogkamer komt op zondag 30 april optreden in de Oktoberhallen in Wieze. © PADI/Daniël

Bij Play4 in Antwerpen mochten we de sympathieke Nederlander spreken. Daar kreeg hij die avond een platina-award voor ‘Ik Ga Zwemmen’. Precies op tijd arriveerde hij in de backstage, waar hij na een stevige handdruk zei: “Ik ken je nog hoor, hoe gaat het?” Dat hij ons nog kent, is wel degelijk juist, want in de voorbije jaren spraken we met Mart al vaak wanneer hij naar Vlaanderen afzakte voor een interview of optreden.

Ik zocht het eens op wanneer we elkaar de laatste keer spraken en dat was op donderdag 11 maart 2021 in een regionale tv-studio in Westerlo. Dàt is al bijna twee jaar geleden! In die voorbije twee jaar kwam je wel nog naar Vlaanderen om op te treden, maar anders bleef het qua nieuwe releases toch rustig. Bewust of niet?

Mart: “Ja, dat was bewust. Ik had het heel erg druk – en nog steeds – met m’n theatertournee in Nederland. Ik mocht al heel veel shows doen. En natuurlijk was er ook veel voorbereiding voor Ahoy het laatste jaar, waar ik twee keer mocht staan. Nu zijn we weer bezig met Ahoy. Ik had zodanig veel grote shows, waardoor ik het bijna vergeten was dat ik nog muziek moest uitbrengen.”

Ben je België vergeten?

Mart: “Neen, tuurlijk niet! Alleen, mijn agenda liet het niet meer toe. Ik had het zo druk. Ik vond het wel jammer, want ik ben hier graag. Ik breng hier graag m’n liedjes en de mensen hier zijn veel leuker dan bij ons in Nederland.”

Geef toe: ‘Ik Ga Zwemmen’ is wél een gigantische hit geworden. Had je dat voordien gedacht? Of puur toeval door deze song op het juiste moment uit te brengen?

Mart: “Neen, want ik wachtte eigenlijk twee jaar lang met het uitbrengen van dat liedje. Ik had wel het gevoel – als enige van mijn team – dat dit zo’n grote hit zou kunnen worden. Ik schreef het zelf en iedereen zingt het nu mee. Ik denk dat ik wel gelijk had. Achteraf gezien is dat nummer al miljoenen keren beluisterd,waar ik enorm dankbaar voor ben. Je kan een hit scoren en er allemaal Awards mee winnen, maar voor mij is een hit wanneer mensen het spontaan meezingen. Dan is het voor mij geslaagd.”

We zitten hier nu voor je nieuwe single ‘In Spanje’, een lied van het populaire duo Bassie & Adriaan. Kwam het idee van jezelf of was het uw management die met die tip kwam?

Mart: “Het was een idee van mezelf, maar sommigen namen mij niet serieus. Ik heb mijn idee zeven jaar lang gepusht. Ik wilde het inderdaad al zeven jaar geleden opnemen. Uiteindelijk deden we het toch en gooiden we er een ‘Mart-sausje’ bovenop. Nu staat ‘In Spanje’ in de Nederlandse top-40 en is het nummer al miljoenen keer beluisterd in een paar weken tijd. De platenbazen moeten nu stilaan naar mij gaan luisteren (lacht).”

Hoe belangrijk waren Bassie & Adriaan voor jezelf in uw jeugdjaren?

Mart: “Voor mij zijn het iconen en ik denk voor iedereen, zelfs in Vlaanderen.”

Bij ons is het toch vooral Samson en Gert.

Mart: “Ja, natuurlijk in Nederland ook, maar samen met Bassie & Adriaan. Peppi & Kokki hadden we hier ook.”

Heb je nog zo’n jeugdidolen, waar je in de toekomst een song kan of wil over maken?

Mart: “Neen, niet echt. Ik heb niet echt een idee. Misschien doe ik wel eens een liedje van een artiest van vroeger…”

Na je single ‘Diamant’ breng je een klassieker ‘In Spanje’ uit. Dit is toch géén écht Mart Hoogkamer nummer in vergelijking met je vorige levensliedsongs. Waarom wijk je ervan af? Iedereen houdt toch van jouw ‘uithalen’, je hoge noten.

Mart: “Daar heb je gelijk in, maar Mart is Mart niet als hij niet een feestje ervan kan maken. Na ‘Ik Ga Zwemmen’ had ik toch wel de smaak te pakken om meer die weg in te slaan. Ik vind het mooi, die hoge noten, de gevoelige kanten van muziek maar om dat 4 à 6 keer per jaar uit te brengen. Ik denk dat het iets te veel wordt. Ik ga nog steeds dat soort muziek brengen, maar toch ook songs uitbrengen met een hoekje eraf.”

Ik las op RTL Boulevaerd dat je zelfs een Bassie & Adriaan-tattoo laat zetten op je bil. Is dat al gebeurd of is dat iets dat de Nederlandse media er zomaar bij sleurde en uitbracht?

Mart: “Dat heb ik inderdaad gezegd, maar enkel als ‘In Spanje’ op één komt te staan. Dit werd wel voorgesteld bij radiozender 538. Ze vroegen wat ik ging doen als het op één kwam te staan en natuurlijk zeiden ze direct dat ik een tattoo moest zetten. Maar als het zo is tatoeëer ik die clown op m’n kont.”

Wil je dat echt tatoeëren?

Mart: “Ja, want dan wil het zeggen dat ik op één sta. Kom maar op!”

Ze noemen je wel eens de nieuwe André Hazes qua stem, maar je stond toch nog niet op de affiche bij ‘Holland zingt Hazes’.

Mart: “Neen, dat komt omdat ik veel te druk ben met mijn eigen shows. Ik mag grote shows geven in Nederland en daar was ik vooral mee bezig, gelukkig. Ze hebben zo’n grote en goede line-ups dat ik denk dat ze me niet nodig hebben, denk ik. Ik ben er ook nog nooit voor gevraagd. Als ze het me nu vragen, dan zie ik wel want ik ben nog steeds lekker met m’n eigen ding bezig.”

Wàt we ooit in Nederland zagen dat ze met bier naar je gooiden is dat in Vlaanderen niet het geval. Zijn de Vlamingen beter opgevoed

Mart: “In Vlaanderen krijg je meer respect wat je minder hebt in Nederland. Wat het gooien ervan betreft denk ik dat het gewoon jonge jongens waren die misschien jaloers waren of een weddenschapje deden. Daardoor hebben ze wel 60.000 euro schade gemaakt aan de apparatuur en die betalen nog steeds af. De week erna gebeurde het weer en vanaf dan werd het allemaal groter gemaakt op sociale media dan wat het werkelijk was. Toen had ik drie maand geen leven, want elk optreden werd er bier naar me gegooid.”

Welke impact had dat een lange periode op uw persoon?

Mart: “Ik twijfelde aan mezelf of dit alles wel waard was. Tot het moment dat ik een biertje zag vliegen in de lucht en ik het opving. Toen dronk ik het uit en vanaf dan is het nooit meer gebeurd, gelukkig.”

Op 15 april breng je in Ahoy een concert in Nederland én op 30 april kom je voor een groots optreden naar de Wiezehallen in Wieze. Een show enkel door uw persoon gebracht of breng je bepaalde gasten mee?

Mart: “Ik neem sowieso een 12-koppige band mee en dan probeer ik hier het dak af te spelen. Ik hou daar heel erg van. Hoe groter, hoe mooier.”

Je bent nu 24 jaar, hoe anders is je leven geworden in vergelijking met ‘t begin van je carrière? Krijg je veel vragen om iets uit te brengen? Geen schrik dat het té zal worden, waardoor je misschien – net zoals je Nederlandse collega Jan Smit – een ‘burn-out’ zal krijgen?

Mart: “In het voorbije jaar deed ik ongelofelijk veel optredens. Ik denk wel soms 9 per week. Lichamelijk werd het me toch wat te veel, want ik werd heel vaak ziek. Ik was niet meer met mezelf bezig, ik was enkel maar bezig met werken. Ik liep op een gegeven moment gewoon met m’n neus tegen de muur en zakte in elkaar. Toen nam ik een pauze van anderhalve maand. Na die pauze kwam ik terug en zit ik weer lekker in m’n vel. Heerlijk!”

Ga je zelf nu beslissen om soms zo’n pauzes in te lassen?”

Mart: “Het was m’n manager Rob die toch wel aan de alarmbel trok. Het was mooi geweest, zei hij. Ik ben hem dankbaar. Zonder hem zat ik hier waarschijnlijk niet.”

Welke plannen heb je nog allemaal in 2023?

Mart: “Er komt voor april nog mooie muziek aan. Het wordt een samenwerking met een Nederlands artiest die hier ook gekend is. Voila, dat is een primeur. Ik vertelde dit nog aan niemand. Ik heb het gevoel dat het net zo’n grote of zelfs grotere hit zal worden als ‘Ik Ga Zwemmen’.”

Staan ze te springen bij jou in Nederland om met jou te mogen werken?

Mart: “Nouja, ik denk na wat er bij me past. Op een gegeven moment moet je wel eens ja zeggen in plaats van te zeggen dat je het te druk hebt. Nu hebben we een gaatje gevonden voor een goeie samenwerking.”

Wat valt er verder nog op de planning?

Mart: “Ik hoop dat ik met ‘In Spanje’ nog heel lang mag scoren in de hitlijsten. Oorspronkelijk ging ik het pas in de zomer uitbrengen, maar omdat het nu echt slecht gaat met Bassie hebben we het nu al gereleaset. Ik hoop dat het nog verder mag knallen in de zomer.”

Wat zeiden Bassie & Adriaan over dat nummer?

Mart: “Ja ze hebben het gehoord. Morgen ga ik nu toevallig naar Bassie toe. Ze zijn wel dankbaar want de single is ondertussen al meer dan 3.000.000 keren beluisterd. Dat zijn mooie getallen in een paar weken tijd.” (PADI)

Zondag 30 april om 15 uur: Mart Hoogkamer in de Oktoberhallen in Wieze. Voorprogramma door Yves Segers meet Rob De Nijs. Beide live met band. Tickets: 45 en 35 euro. Rekeningnummer BE40 8538 6936 5663 –www.oktoberhallen.be – www.jeroenevents.be