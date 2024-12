Maarten Cox vond naast het podium rust als tuinman: “Werken in tuinen geeft me rust”

In het sfeervolle decor van Winter Wonderland in Vlaanderen neemt Maarten ons mee achter de schermen van de repetities van Winter Wonderland. De wintershow die plaatsvindt vanaf vrijdag 13 december in Het Witte Paard in Blankenberge.

“Ik denk dat dit mijn zesde jaar is,” vertelt Maarten Cox. “In 2016 begon Ben Van den Keybus met het idee om een dinnershow te organiseren. In het begin zaten hier twintig mensen te eten. Maar Ben hield vol en zei: ‘Dit moet werken in Vlaanderen.’ Nu zijn de shows echt een begrip geworden. De wintershow van vorig jaar was een soort van try-out en de tweede editie bewijst met de sterke kaartverkoop dat het de eerste editie evenaart.”

Iets wat Maarten waardeert is, de sfeer achter de schermen. “We werken hier zonder ego’s, iedereen heeft zijn eigen deel. Er wordt op een hele fijne manier samengewerkt. We worden altijd heel gastvrij onthaald en er staat altijd eten en drinken klaar.”, verklaart Maarten.

Naast zijn werk in de media werkt hij ook als tuinman, een verassende tweede carrière die ontstond na een burn-out. ‘Mijn goede vriend Patrick vroeg aan mij wat ik zou kunnen doen wat mij geen stress oplevert, maar wel op het einde van de maand een maandloon kan geven. Tuinonderhoud bleek de perfecte keuze te zijn, althans studeerde ik er niet voor maar kreeg ik veel mee van mijn grootvader. Patrick bracht me in contact met Jan en we werken goed samen. Als ik verplichtingen heb in de media geeft hij mij alle ruimte. Werken in tuinen geeft me echt rust”, bekent een zelfverzekerde Maarten. Deze balans maakt dat Maarten zowel van zijn shows als van zijn tijd in de tuin geniet. “Mijn werk in de media is intens, maar door deze combinatie blijft alles in evenwicht.”

Anke, Maarten, Sasha, Davy en Lissa © PADI

Dit jaar brengt Winter Wonderland een frisse formule met Sasha en Davy als nieuwe gezichten. “Ze hebben een leuke mix van nummers samengesteld, van klassiekers zoals Marilyn Monroe tot moderne songs,” vertelt Maarten enthousiast. “Het draait om balans: iedereen heeft een eigen plaats, en Sasha en Davy letten erop dat iedereen zijn moment krijgt.” Met een tweede editie die de eerste evenaart, lijkt Winter Wonderland klaar voor een stralende toekomst. Voor Maarten blijft het een plek waar passie en samenwerking centraal staan: “Het is mooi om te zien hoe dit project steeds verder groeit en evolueert.” (PADI & Mervyn)

Info en tickets: www.witte-paard.be – 070 250 200