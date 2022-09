Luc Standaert, Managing Director van Cricket Hill Music, is ook een bekende internationale kunstenaar

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober stelt Luc Standaert diverse kunstwerken tentoon in zijn eigen atelier in Balegem. Luc is al jaren in muziekmiddens een heel bekend persoon, waaronder al vele jaren als manager van Sabien Tiels. Wat velen misschien niet weten is dat Luc ook een gepassioneerd kunstenaar is, die vaak nieuwe tekeningen maakt of schilderijen schildert. Luc stelde al tentoon in New York, Parijs, Basel, Berlijn…

Luc is Managing Director van Cricket Hill Music. Hij werkte al met veel artiesten samen o.a. Danzel, Marcel de Groot, Eva De Roovere, Bart Herman, Milow, Natalia, Rozalla, Will Tura, Stan Van Samang, Conchita Wurst, enz. Luc kan één iets niet en dat is stil zitten. Tijdens een recente ontmoeting overhandigde hij aan ons een uitnodiging voor zijn ‘ART Pop-Up’ van komend weekend. Euh Luc, schilder jij? Een unieke gelegenheid voor ons om hem wat vragen te stellen.

Ik ken je vooral van de muziek en je inzet voor 1001 projecten, maar kunst spreekt je dus ook aan?

Luc: “Dat is meer dan aanspreken hé! Ik volgde een opleiding voor scenograaf (vormgeving voor theater) aan het Gentse Sint-Lucas-instituut. Ik kreeg er les van o.a. Erik Boone, Jean-Pierre Maes en de Roemeen Andrëi Ivaneanu. Nadien volgde ik een nogal grillig artistiek parcours: van scenograaf over artist manager naar muziekuitgever en kunstschilder, zij het multidisciplinair. Ik werkte inderdaad eeen tijdje in het theater. Daarna kwam ik terecht in de mode. Ik deed jarenlang grote modeshows, zowel in binnen- en buitenland. Ik deed jarenlang helemaal niets met mijn schilder- en tekenopleiding. Zo’n 20 à 25 jaar geleden begon ik terug te schilderen. Sinds 2006 waag ik mij eveneens aan omvangrijkere installaties en andere multidisciplinaire kunstvormen. In 2022 verscheen mijn eerste kunstboek ‘Destination Unknown’, een voorbode voor mijn selectie voor de Biënnale 2011 in Firenze (Italië). In hetzelfde jaar stelde ik mij kandidaat voor de Biënnale van Firenze, een heel bekende internationale kunsttentoonstelling. Ik werd geselecteerd. Sindsdien geraakte dat in een stroomversnelling. Ik stelde al tentoon in Berlijn, Basel, Parijs, Rijsel, Firenze, verschillende keren in New York, maar ook in Brussel en Gent.”

Al vele jaren is Luc de manager, dé steunpilaar, van Sabien Tiels. © PADI/Daniël

Welke kunst breng je? Naakt?

Luc: “Dat is moeilijk te omschrijven. Naaktmodellen? Als oefening tekende ik wel veel levende modellen. Als je zoiets kan tekenen, dan heb je het in de vingers hé. Mijn schilderkunst is echter meer een combinatie van realistische elementen met af en toe ook abstracte elementen erin verwerkt.”

Je bent een druk bezet man, daar kan je toch niet iedere dag mee bezig zijn?

Luc: “Voor mezelf is dat een hobby hé. Maar dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Internationaal kon ik al vaak tentoonstellen.”

Nu stel je tentoon in Balegem?

Luc: “Dat is in mijn eigen atelier. Ik deed dat al enkele keren, dat viel goed mee. Even rekenen: ik denk dat ik dat al zo’n vier keren deed. Ik heb zoveel werken staan. Ik kan ze niet blijven stockeren. Ik heb een groot huis, maar alles staat vol. Daarom dat ik besloot een tentoonstelling ‘Kunstenaar wil ruimte’ te houden. Voor mezelf is het een ontspanning, maar soms is het ook een serieuze inspanning. Je bent dan bezig met een werk en je wilt dat op een bepaald moment juist in beeld brengen. Dat zit dan perfect in m’n hoofd, maar tussen mijn hoofd en het doek, dat is soms een moeilijke vertaling. Dat kan mij dus wel veel stress bezorgen. Hoeveel ik er al maakte? Tekenen en schilderen samen, dan zullen er toch een paar duizend zijn. Recent verkocht ik nog een groot werk aan MediaHuis in Antwerpen. Dat staat in hun inkom. ’t Is een groot werk dat niet in iedere huiskamer een plekje kan vinden.” (PADI)

‘ART Pop-UP’/stockverkoop ‘Kunstenaar wil ruimte’ in de Krekelberg 19 in Balegem. Toegankelijk op zaterdag 1 oktober van 14 tot 18 uur, op zondag 2 oktober van 11 tot 18 uur.