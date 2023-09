‘Luc & Bart, een paar apart’ op zaterdagavond 30 september present in Kursaal Oostende: “Wij zijn gewone mensen, zoals iedereen”

Luc Appermont en Bart Kaell trappen het tweede deel van hun theatertour ‘Luc & Bart: een paar apart’ af en geven op zaterdagavond 30 september een voorstelling in organisatie van Blue Sky Concerts, in Kursaal Oostende.

Na het succesvolle eerste seizoen van hun theatertour, namen Luc en Bart afgelopen zomer een korte pauze. “Het eerste deel werd heel goed onthaald”, vertelt Luc. “Dat blijkt toch uit onze babbels met de mensen. Mensen herkennen zich in onze verhalen. Ze zijn uit het leven gegrepen. Al bij al zijn wij gewone mensen zoals iedereen. Het zijn een beetje mijn verhalen en die van Bart apart. Die hebben we dan samen gegoten tot een geheel. Bij elk verhaal past dan weer een liedje.” Bart Kaell en ook Luc Appermont blijven populaire personen. “Ik verschiet daarvan”, zegt Luc. “Ook nieuwe generaties kennen ons. Wat Bart betreft gaf ‘Liefde voor Muziek’ hem een boost. Daarna deed hij mee in verschillende programma’s op televisie en dat helpt natuurlijk.”

Luc & Bart © PADI/Daniël

In 2018 trokken Bart Kaëll en Luc Appermont voor het eerst samen naar het theater voor een intieme reis door hun professioneel leven en hun ondertussen meer dan 40 jaar lange relatie. Met nooit eerder vertelde anekdotes werd het publiek meegezogen in een nostalgische avond met een lach en een traan. Maar Bart en Luc zijn nog lang niet uitverteld. Wat deed Luc in Las Vegas? Wat is zijn geheim ? Waarom verbaasde Bart het publiek in Bangkok? Deze twee monumenten uit de Vlaamse showwereld hebben nog ontelbare anekdotes zowel van voor als achter de schermen, maar ook nog mooie en pakkende verhalen uit hun persoonlijk leven. Met uiteraard ook deze keer veel aandacht voor muziek: verrassende songs, maar ook bekende nummers in een nieuw jasje. Hierbij worden ze begeleid door een ijzersterke vijfkoppige liveband. Kortom, een nieuwe nostalgische reis door de voorbije 40 jaar die u absoluut niet wil missen. (PADI)

De voorstelling Kursaal Oostende start om 20 uur. Tickets kosten tussen de 30 en de 45 euro en zijn te verkrijgen via www.blueskyconcerts.be