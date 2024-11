Louis Flion & FabioW lanceren partysong ‘Langzaufen’: “Twee verschillende werelden, maar dit gaat marcheren!”

Feestartiest Louis Flion uit Zedelgem en rapper FabioW slaan de handen in elkaar voor hun nieuwe single ‘Langzaufen’, een oorwurm die je vanaf de eerste noten doet knallen. “We komen uit twee verschillende werelden maar na amper een halfuur in de studio wisten we: dit gaat marcheren”.

Het gaat hard voor de twee opmerkelijkste muziekfiguren van het moment: Louis Flion en FabioW. Waar Louis Flion de ene té gekke culthit na de andere scoort, is FabioW dan weer dé losgeslagen cowboy die Tiktok naar zijn hand zet. Afgelopen zomer ontdekten beide artiesten elkaar zowat op hetzelfde moment. “Ik hoorde voor het eerst songs van Louis Flion en die klonken best leuk”, bekent FabioW. Een week later kwamen de twee met elkaar in contact en al snel was de song geschreven.

Louis Flion maakt vooral furore binnen het Nederlandstalige feestgenre. Met shows in het hele land en honderduizenden streams achter zijn naam staan, is hij de rijzende ster van de ambiancewereld. Daartegenover vind je FabioW, die dan weer met zijn cowboyhoed en catchy rapsongs op enkele maanden tijd een fenomeen werd. Deze zomer stond hij op de affiches van festivals en ‘Zomerhit’, recent waren er ook nog passages in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Louis Flion: “Ik vind het leuk om breder te denken dan mijn eigen muziekgenre en samenwerkingen aan te gaan met artiesten die uit een andere wereld komen. FabioW denkt er net hetzelfde over en we konden het meteen goed vinden. Ondanks onze verschillen klopt het plaatje en het resultaat is dan ook verrassend formidabel. Na een halfuur wisten we: dit gaat marcheren.”(PADI)

“Langzaufen” is nu op elk platform beschikbaar. De videoclip kan je bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=C9TyeVFbQrY