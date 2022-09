LIVE Entertainment roept Universal Music uit tot ‘Best Label’

In de gebouwen van Tour & Taxi’s in Brussel hield Universal Music een leuk feestje voor de vele personeelsleden, contacten en artiesten naar aanleiding van de ingebruikname van hun nieuwe kantoren.

Universal Music verhuisde al een tijdje geleden, maar door corona kon men dan niet veel doen. Nu mocht het wel plaatsgrijpen, zodat talrijke bekende gezichten afzakten om niet enkel bij te praten maar om ook een bezoek te brengen aan de nieuwe kantoren. Tijdens het gezellig samenzijn vroegen Henk Vermeulen en Sandra Damoiseaux van LIVE Entertaiment eens kort de aandacht van iedereen. Henk prees de inzet van Universal Music. Aan Patrick Guns, managing director van Universal Music Belgium, overhandigde hij een cadeau. Patrick haalde de verpakking eraf en wat bemerkte hij: een gouden plaat met erin verwerkt ‘Best Label – Uitgereikt door LIVE Entertainment aan Universal Music Belgium’. “Dat is ook ééntje om in jullie kantoren op te hangen”, glimlachte Henk. Het team van Universal Music was heel blij met deze mooie erkenning. (PADI)