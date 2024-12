Lissa Lewis van ‘Muzikantenstad’ naar ‘Winter Wonderland’: “Het voelt écht als thuiskomen”

In de koudste maanden van het jaar presenteert Het Witte Paard in Blankenberge een totaalspektakel. ‘Winter Wonderland’ combineert bekende hits, indrukwekkende acrobatie en komische sketches met een vleugje ambiance. Ook de Antwerpse zangeres Lissa Lewis is alweer present in de West-Vlaamse revue tempel waar ze deel uitmaakt van de hoofdcast tijdens ‘Winter Wonderland’.

Voor Lissa, die al vanaf 2015 haar stempel drukt in de showbizzwereld, voelt het werken in Blankenberge als een natuurlijke overgang. Haar enthousiasme straalt als ze vertelt over haar ervaring met de bekende revue in Het Witte Paard: “Ik heb die revue altijd heel graag gedaan. Twee jaar geleden vroeg Jacky Lafon aan mij om mee te doen in De Tijd Van Toen. Ik was super vereerd. Sindsdien ben ik hier blijven plakken en trad ik op tijdens de wintershow, de dinershow én nu mag ik opnieuw de winterproductie doen. Het is fantastisch om daar deel van uit te maken.”

Met ‘Winter Wonderland’ – haar zesde deelname aan een productie in Blankenberge – blijft Lissa een vaste waarde. Ondanks haar volle agenda – met optredens in de namiddag en repetities ’s avonds – weet ze het allemaal te combineren: “Het is pittig, vooral om alle teksten te leren. Maar het gaat wel goed. Het is hard werken, maar de vibe hier is geweldig.” Over de samenwerking met Sasha & Davy in de productie ‘Winter Wonderland’ is Lissa bijzonder enthousiast: “Zij maken het echt bijzonder. Het is hun show, maar ze behandelen iedereen gelijkwaardig. Er is geen stress, alleen maar plezier en professionaliteit. Dat geeft een geweldige energie. Bovendien zijn de medleys waarin we samen zingen zo fijn om te doen. Het is wel uitdagend omdat iedereen zijn eigen stem moet vinden, maar dat maakt het juist verrijkend.”

Ook het vernieuwende concept van de show haalt Lissa uit haar comfortzone: “Ik ben meer een oude ziel qua muziek, maar het begin van deze show is echt iets nieuws voor mij. Het is anders, maar ook verrijkend. Het voelt goed om te groeien.” Lissa’s toekomstplannen zijn duidelijk: ze blijft een vaste waarde in Blankenberge. “In 2025 sta ik weer in de zomershow van Het Witte Paard, dat kan ik al verklappen. Ook de dinershows blijven doorgaan, opnieuw samen met Sasha & Davy. Ik kijk er enorm naar uit om weer deel uit te maken van dit team.”

Met haar enthousiasme en toewijding is Lissa een inspiratiebron in de wereld van revue en entertainment. Haar reis van ‘Muzikantenstad’ naar de revue in Blankenberge toont dat passie en hard werk altijd worden beloond. (PADI & Mervyn)

Info en tickets: www.witte-paard.be – 070 250 200