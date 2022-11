Leen Dendievel mag met West-Vlaamse tongval spelen in winterstuk Sven De Ridder Company

Nu het kwik beetje bij beetje verder daalt, weten we dat ook de feestdagen er stilaan aankomen. Traditiegetrouw plannen vele provinciegenoten in die periode een bezoekje aan Antwerpen. Niet alleen om er de eindejaarsaankopen te doen, maar ook om in de Rode Zaal van het Fakkeltheater te gaan kijken naar het nieuwe stuk van de Sven De Ridder Company. Ditmaal op de planken vanaf donderdag 8 december: ‘Ne geestige Kerst’.

Het zijn drukke dagen voor de ploeg van de Company. Zaterdag nog stonden ze in Torhout met hun reisvoorstelling ‘Proper Lakens’ en tot eind deze maand staan er ook op andere plaatsen in Vlaanderen nog drie andere voorstellingen van dat stuk op het programma. Maar in december zal de voltallige ploeg er staan voor het traditionele kerststuk. In de cast onder meer de uit Kooigem afkomstige Leen Dendievel. “Ze zal de rol van Virginie op zich nemen en speelt met haar eigen, sappige, West-Vlaamse tongval. Daar mag ze deze keer zelfs heel ver in gaan”, verklapt scenarist en mede-eigenaar Brik Van Dyck, die in ‘Ne geestige Kerst’ de rol van haar echtgenoot op zich zal nemen. “We kennen Leen al een hele poos, zelfs van vroeger in ’t Echt Antwaarps Teater. Ze heeft al een paar keer met ons meegespeeld en als je weet dat ze ooit de allereerste actrice was die we contacteerden om met ons mee te spelen, dan weet je dat we ontzettend graag met haar werken. Ze heeft een enorm goede timing en ze durft zich, niet onbelangrijk voor acteurs in het comedy-genre, kwetsbaar op te stellen en zich belachelijk te maken binnen de lijnen van het personage dat ze vertolkt.”

In het kerststuk spelen Brik en Leen de buren van de pas weduwe geworden Eefje, die bij haar op bezoek komen om de feestdagen door te brengen. En feesten kan uiteraard niet zonder haar vader, een rol die is weggelegd voor Luc Verhoeven. Geheel onverwacht krijgt Eefje het zowaar nog lastiger als plotseling een oude, ‘geestige’ bekende opduikt. De rol van die Eefje wordt dan weer gespeeld door ‘Nachtwacht’-elf Céline Verbeeck. “Sven heeft met haar samengewerkt in ‘Nachtwacht’ en vond haar niet alleen een goede actrice, maar ook een grappige en aangename vrouw”, weet Brik. “We vinden het plezant om elke keer een wit konijn uit de hoed te toveren en uit onze samenwerking met Louis Thyssen is gebleken dat acteurs uit ‘Nachtwacht’ enorm populair zijn. Dat brengt uiteraard met zich mee dat we vermoedelijk ook wat jonger publiek mogen verwelkomen om hun favoriete personage eens in een andere gedaante te zien spelen.”

Wie dat wit konijn aan het werk wilt zien, moet dus in december zeker afzakken naar het Fakkeltheater in Antwerpen. Die zaal wordt, als we Brik mogen geloven, gedurende die periode bijna omgetoverd tot crewcamping. “Het kerststuk blijft voor ons altijd een bijzonder drukke periode, vooral omdat we dan vaak twee voorstellingen spelen per dag. Zeker in de vakantie. Dan is het quasi letterlijk slapen, opstaan, naar het Fakkeltheater, spelen, publiek gedag zeggen en terug spelen. Enkel op de feestdagen spelen we niet, dan willen we zelf ook eens bij onze eigen familie zijn.”

Alweer werd een nieuwe productie voorgesteld! © PADI/Tom

Na Antwerpen is ‘Ne geestige Kerst’ ook nog te zien in Heist-op-den-Berg en Beveren, maar amper enkele weken later, op 23 februari 2023, zijn de acteurs alweer in een nieuwe rol te bewonderen. Dan gaat immers ‘De mannen van de golf’ in première, die op zaterdag 25 maart al halt houdt in het alom gekende CC De Leest in Izegem en waarin met Maike Boerdam zelfs nog een in Knokke-Heist geboren actrice op de planken staat. En wie er na al deze voorstellingen nóg niet genoeg van heeft, die kan alvast donderdag 13 juli 2023 met stip in zijn agenda noteren. Die dag gaat namelijk de zomerproductie ‘Aangespoeld’ in première! (PADI & Tom)

‘Ne geestige Kerst’ is van donderdag 8 december tot en met zondag 8 januari bijna dagelijks te zien in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen. Informatie en tickets via www.svenderiddercompany.be – www.deleest.be