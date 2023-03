Laura Lynn schittert vandaag nog één keer op Het Schlagerfestival in Hasselt

Vandaag – zondag 26 maart – staat Laura Lynn uit Ardooie om 15 uur nog één keer op het podium van Het Schlagerfestival in de Trixxo Arena in Hasselt, waar ze ook al op vrijdag- en zaterdagavond optrad. De zangeres mag het muzikale feest openen met ‘Naar De Kermis’, gevolgd door een nieuwe versie van ‘Je Hebt Me 1000 Maal Belogen’ en een medley, met o.a. ‘Jij Doet De Wolken Verdwijnen’, ‘Arrividerci Hans’…

Tijdens de pauze van de eerste uitgave van Het Schlagerfestival in Hasselt sloegen we een korte babbel met de zangeres, die vorige week iets te vieren had want ze staat al inderdaad 18 jaar op het podium.

Wat vond je ervan?

Laura Lynn: “Ik denk dat het leuk was, dat het keigoed is verlopen. Ik ben blij dat ik dit liedjesfeest mocht openen, want ik ben altijd zo gestresseerd vooral voor zo’n groots gebeuren. Vanaf de start deden de mensen mee. Het viel mij op dat de zaal goed vol zat, dat de mensen zich amuseerden, meezongen en meedansten, en dat voelde dus goed aan.”

Laura Lynn © PADI/Jens

Jij kan inderdaad vergelijken, want vandaag sta je hier al voor de dertiende keer en dit op zestien uitgaven van Het Schlagerfestival.

Laura Lynn: “Voor mij is die dertien nu een geluksgetal hoor. Ik mag terug ééntje erbij plaatsen. Zo’n groots feest, met zoveel muzikanten in een grote zaal. En dit jaar zie ik het thema ‘Glitter & Glamour’ wel zitten, vooral omdat eveneens de muzikanten in een gepaste outfit op het podium staan.”

Je mocht inderdaad muzikaal de show openen. Zelf ben je dan blij dat je ervan af bent, maar ’t kan ook tegenvallen: dat het publiek nog niet is opgewarmd en dus niet meedoet. Voor een zangeres moeten het dan wel lange minuten worden. Juist toch?

Laura Lynn: “Positief op een dergelijk gebeuren dat de mensen mijn liedjes kennen. Ik breng dus dan ook maar enkel ambiancesongs, zodat het publiek kan meezingen. Stel dat ik begin met m’n recente single, dan valt dat in een put. Het moet er direct ‘bonk’ op zitten en ik had er onmiddellijk een goed gevoel bij.”

Laura Lynn © PADI/Jens

De eerste uitgave is gelukt. Ben je morgen en ook op zondag meer op je gemak vooraleer je het podium zal betreden?

Laura Lynn: “Och, helemaal niet. Ik blijf met stress zitten, tot dit Schlagerfestival voorbij is. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb altijd stress wanneer ik hier moet zingen. Ik denk dat dit komt omdat het met een liveband is. Ik mag geen fouten maken, alhoewel die band goed genoeg is om in te vallen (lacht).”

Rij je straks terug naar Ardooie en keer je morgen en overmorgen weer?

Laura Lynn: “Neen, ik ben hier al van donderdag. Op zaterdag trek ik dan even de stad in en op zondag keren we na de laatste uitgave terug naar Ardooie.” (PADI)

Laura Lynn © PADI/Jens

Zin om deze namiddag te feesten? Welkom dan om 15 uur voor de laatste editie van Het Schlagerfestival. Afspraak in de Trixxo Arena in Hasselt. Tickets aan de kassa of online op www.hetschlagerfestival.be