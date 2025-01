Laura Lynn komt zingen in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem: “Ik ben verzot op verse sushi!”

Op woensdagavond 12 februari staat Laura Lynn op het podium van Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. De zangeres uit Ardooie hoeft zich niet ver te verplaatsen om haar bekende liedjes te zingen.

“Ik kan goed mijn plan trekken in de keuken en probeer graag dingen uit. Ik hou er ook van om zelf te koken als ik bezoek heb”, bekent Laura Lynn, die een boontje heeft voor pasta’s, wokgerechten. “Maar ik ben echt wel verzot op verse sushi”, geeft ze oprecht toe. “Ik lust zo goed als alles, maar lever en oesters eet ik niet graag. Koken is voor mij ontspanning en ik kan mij daar heel de dag mee bezighouden. Alleen als het snel moet gaan krijg ik stress. Mijn partner Joffrey kan ook goed koken en we doen dat ook heel graag samen.”

Laura Lynn gaat graag op restaurant. “Ik ga graag op restaurant, maar ik kan evenveel genieten van een gezellig avondje thuis met een lekker aperitiefje en gezellig samen eten. Mijn top qua restaurants? Rhodesgoed in Kachtem en neen, dat zeg ik niet omdat ik daar mag optreden. Verder Lucifer in Antwerpen, Noorderhuis in Roeselare en Benny’s in Oostende. Ik ga eveneens heel graag naar Delicatesse in Rollegem Kapelle, maar dat is geen restaurant, meer een feestzaal die één keer in een maand dan wel een lunch doet en soms zijn er thema- avonden.” (PADI)

Woensdag 12 februari: optreden Laura Lynn met vooraf dinner (voor-, hoofdgerecht en dessert – dranken niet inbegrepen). Prijs: 62 euro per persoon. Reservatie: www.rhodesgoed.be