‘Kustschlagerfestival’ in Proximus Theater in Plopsaland De Panne gaat drie shows lang voor een totaalbeleving

Wie erbij was op woensdagnamiddag 6 september maakte het al mee en wie langskomt op woensdagnamiddag 13 en woensdagnamiddag 20 september zal het ook meemaken. Neptunus-pro maakt immers van het Kustschlagerfestival 2023 een totaalbeleving.

De ‘verpakking’ van het Kustschlagerfestival is vernieuwd. Inderdaad, volgens organisator Dieter Bruneel van neptunus-pro koos men voor een nieuwe stijl. Drie weken na elkaar begint de muzikale namiddag, met niet enkel een mooie intro maar ook met een dansact, gebracht door Kreadance Diva. Maar liefst twaalf dansers staan er op het podium. Deze groep zal in november ons land vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap dansen in het Proximus Theater in De Panne. De elf dames en één heer zijn geselecteerd voor dit belangrijk event. Nu kunnen ze al eens hun talent tonen tijdens het Kustschlagerfestival.

Er was vuurwerk tijdens het optreden van Paul Bruna. © PADI/Daniël

Wat ook nieuw was tijdens de optredens was vuurwerk, rook, confetti… Kortom, een méér dan geslaagde ‘nieuwe verpakking’. (PADI)

Ook tijdens het optreden van Willy Sommers was er vuurwerk. © PADI/Daniël

Woensdag 13 september: optredens van Lindsay, Paul Bruna en Luc Steeno. Woensdag 20 september: optredens van Vanessa Chinitor, Paul Bruna en Christoff. Gratis parking voor bezoekers aan het Kustschlagerfestival. Eén ticket kost in voorverkoop 25 euro, aan de deur 30 euro. Info: 0496 36 90 74 – www.kustschlagerfestival.be