Kürt Rogiers en Luc Steeno krijgen een Schlagerfestival-ster op de ‘Walk of Fame’

Na De Romeo’s, Christoff, Laura Lynn, Yves Segers, Bart Kaëll en Willy Sommers kregen gastheer en presentator Kürt Rogiers en Luc Steeno vandaag hun eigen Schlagerfestival-ster op de Walk of Fame aan de ingang van de Hasseltse Trixxo Arena. Tijdens het weekend van 24, 25 en 26 maart 2023 zijn beiden, voor de 7de keer, van de partij op de jaarlijkse hoogmis van de schlager. Met deze nieuwe deelnames treden ze toe tot het selecte clubje artiesten dat doorheen de jaren méér dan 5 keer te gast was op het festival. Kürt en Luc kwamen hun ster eigenhandig onthullen en kregen een plexi exemplaar mee naar huis als geschenk.

Het was Hasselts schepen Habib EL Ouakili, bevoegd voor o.a. Evenementen, die namens de stad Hasselt en de organisatoren van Het Schlagerfestival vanmiddag presentator-acteur Kürt Rogiers en zanger Luc Steeno feestelijk verwelkomde aan de ingang van de Trixxo Arena Hasselt. Voor hun jarenlange, verdienstelijke inzet voor Het Schlagerfestival, dat er dit jaar tijdens het weekend van 24, 25 en 26 maart 2023 met veel ‘Glitter & Glamour’ al voor de 16de keer plaatsvindt, kregen Kürt en Luc hun eigen, gepersonaliseerde Schlagerfestival-ster. “Het blijft een beetje vreemd dat ik als niet-Schlagerzanger tussen allemaal Schlagerartiesten sta, en niet van de minsten, maar ik vind het heel fijn om hier voor de Trixxo Arena vereeuwigd te zijn”, zei Kürt Rogiers na afloop geëmotioneerd.

Luc Steeno © PADI

Ook Luc Steeno was erg opgetogen met zijn ster: “Het is altijd een plezier als je uitgenodigd wordt om te komen zingen op Het Schlagerfestival, want dat op zich is het grootste feest. Dat daar nu een ster bijkomt, doet mij veel plezier. Toen die eerste sterren uitgedeeld werden, was ik zelfs wat jaloers (lacht). De mensen kunnen nu eens over mij lopen, tenminste over mijn ster (lacht). Alle gekheid op een stokje, ik ben er echt heel blij mee!”

Kürt Rogiers en Luc Steeno met tussenin schepen Habib EL Ouakili van Hasselt. © PADI

“Als stad vinden wij het geweldig om jaarlijks zoveel mensen te mogen verwelkomen die komen meefeesten en genieten van de unieke sfeer en warmte die Het Schlagerfestival uitstraalt. Het is een evenement dat heel wat lagen van de bevolking aanspreekt. Mensen komen naar hier voor een avond of middag plezier, combineren dat vaak met een bezoek aan onze binnenstad of blijven logeren. Net zoals de Jeneverfeesten en Hasselt Carnaval, is Het Schlagerfestival al jaren een vaste waarde en een succesvolle activiteit in onze goedgevulde voorjaarsprogrammatie”, zegt Hasselts schepen voor Evenementen Habib EL Ouakili.

Kürt Rogiers © PADI

Als opwarmer voor de komende editie verschijnt er op vrijdag 3 maart 2023 een verzamel-cd van ‘Het Schlagerfestival 2023’, die bestaat uit drie cd’s met de grootste hits van o.a. Mart Hoogkamer (‘Ik ga zwemmen’), Margriet Hermans (‘Lekker blijven hangen’), The Pointer Sisters (‘I’m So Excited’), Snollebollekes (‘Links Rechts’) en inclusief ook de grootste meezingers in een non-stop mix. (PADI)

Het Schlagerfestival 2023 vindt plaats op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 maart 2023 in de Trixxo Arena Hasselt, met optredens van Sergio, Lisa del Bo, Christoff, Luc Steeno, Laura Lynn, De Romeo’s, Yves Segers, Die Schnappers (Matthias Lens & Yves Segers), Willy Sommers en met gastheer Kürt Rogiers. Op vrijdag en zaterdag starten de voorstellingen om 20u30. Op zondag om 15u00. De tickets voor zaterdagavond zijn beperkt. Voor vrijdag en zondag zijn er voor snelle beslissers nog tickets. Op de drie dagen zorgt een dj voor de afterparty. Meer info vind je op www.hetschlagerfestival.be