Kom je ook naar Karen Damen in CC De Steiger in Menen?: “Ook met unieke gebeurtenissen uit mijn K3-carrière”

Karen Damen is helemaal klaar om De Steiger in Menen te veroveren met haar humoristische ‘One Woman Show’ en dit in een organisatie van PMLE. Met haar komische improvisatietalent en unieke flair voor het vertellen van verhalen, belooft het een onvergetelijke avond te worden, waarbij je ongetwijfeld met een glimlach naar buiten zal gaan.

Karen Damen behoeft weinig woorden: flapuit, spraakwaterval, emotioneel, hart op de juiste plaats én vooral op de tong. Dat bewees ze in het verleden in tal van succesvolle televisieprogramma’s (‘Perfect’, ‘Camping Karen & James’, ’The Masked Singer’, …).‘De rosse van K3’ staat garant voor veel lach maar af en toe ook een traan en met haar nieuwe ‘One Woman Show’ komt Karen speciaal voor het publiek naar De Steiger in Menen. Gewapend met een stevige portie ongedwongen humor en één pianist, neemt Karen haar fans mee op een humoristische reis door haar leven, afgewisseld met muzikale intermezzo’s waarbij ze zorgt voor een komische noot in eigen spreektaal. Van grappige anekdotes uit haar privéleven tot ludieke gebeurtenissen gedurende haar carrière bij K3, tijdens haar show gaat Karen geen onderwerp uit de weg en geeft ze het publiek een verrassende inkijk in haar leven. Met haar charmerende mix van humor en muzikaliteit garandeert deze voorstelling een avond vol entertainment die je niet wilt missen. Voor zij die dachten dat ze alles al wisten over Karen Damen, wordt deze show een heuse eyeopener. (PADI)

Tickets: 33 euro. Info en tickets: www.pmle.be