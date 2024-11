Kathleen Claerhout maakte prachtige zilveren Loftrompetten voor alle winnaars: “Iedereen kreeg een uniek exemplaar!”

Kunstenaar Marc Claerhout uit Ingelmunster is wereldwijd gekend voor zijn prachtige én vooral exclusieve kunstwerken. Dochter Kathleen stapte in de voetsporen van haar papa en maakt ook zelf eigen creaties. Die stelt ze – net zoals haar papa – tentoon in de Art Gallery Koetshuis in Brugge. Kathleen vervaardigde eveneens de unieke zilveren Loftrompetten voor de MENTpop-eindejaarsopname bij Vayamundo in Oostende. Lissa Lewis, Christoff, Laura Lynn & Dean, De Jongens, Lars Verstraete, Slongs & Yannick Bovy, Garry Hagger én Bart Herman ontvingen elk zo’n uniek exemplaar.

“Ik ben de tel kwijtgeraakt, maar ik denk dat het toch al de elfde keer is dat we de Loftrompetten vervaardigen. Dat zijn in totaal zo’n 88 stuks, waarvan 56 in brons en 32 in zilver”, vertelt Kathleen. “Dit jaar vervaardigde ik voor hen terug een hanger, die ook als sleutelhanger gebruikt kan worden. Ze zien eruit als een fluit, die een muzieknoot blaast. Het zijn allemaal unieke exemplaren, allemaal wat verschillend. Ze werden gemaakt met de verloren-was-techniek. Daar kruipt toch wat tijd in. Het is te vergelijken met het creëren en maken van 8 juwelen. Maar het is plezant om te maken en dat doen we dus met veel plezier. Of de artiesten dankbaar zijn? Erkentelijk? In eerste instantie doen we dat niet voor de erkenning, maar na al die jaren komt dat er wel bij kijken. Het begon als een vriendendienst voor Magali en Marc van MENT TV. Na al die jaren doen we het nog altijd met veel plezier”, besluit Kathleen. (PADI)

Marc Claerhout én vooraan een prachtige Loftrompet. © PADI

www.artgallerykoetshuis.com