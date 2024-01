KASTAARS!: Knokke Off – opgenomen in Knokke – won in de categorie ‘Fictie’, maar de grootste winnaar is ‘Down The Road’ van Dieter Coppens mét Kortrijkzaam Laurens

In het Pop-Up Theater van Studio 100 in Puurs werden voor de tweede keer ‘KASTAARS’ uitgereikt. CAMILLE mocht haar song ‘Magie’ brengen. Guga Baul had het in zijn presentatie over ‘en de MIA, euh is…’ voor ‘Nerdland’ van Lieven Scheire. Ook Rik Verheye mocht, samen met Isabelle Van Hecke, een KASTAAR! aankondigen. Manu Van Acker en Erik Van Looy mochten eveneens één iemand blij maken met een KASTAAR! Maar de hoofdprijs ging naar ‘Down The Road’ van Dieter Coppens mét Laurens uit Kortrijk.

Ook tijdens KASTAARS! kwam Pommelien Thijs aan bod. Niet enkel omdat ze won met Knokke Off, maar ook omdat andere over haar spraken. “Extra spannend want in deze categorie is Pommelien Thijs niet genomineerd, zodat er veel kunnen winnen”, zei Manu en daarop zei Erik: “Wie is Pommelien Thijs?”. Manu: “Ik denk dat je niet naar De MIA’s hebt gekeken.” Maar in Knokke Off deed ook Ayana mee, afkomstig uit Koksijde.

‘Down The Road’ © PADI

‘Godvergeten’ won de prijs ‘Impact’. “Onze enige moed was de waarheid zoeken en vertellen. Het heeft ook moed gevraagd voor jullie om te kijken én moed voor de slachtoffers die wilden getuigen”, zeiden de twee dames die namens dit programma het beeldje in ontvangst namen.

Een delegatie van Knokke Off, met rechts Ayana, afkomstig uit Koksijde. © PADI

En dan was er nog de Carrièreprijs. Vorig jaar was die voor Bart Peeters. “Ook dit jaar gaat die naar iemand die heel creatief is en een enorm groot publiek aanspreekt. En de winnaar is… Koen Wauters.” Koen was zo geschrokken en zei: “Wij repeteerden dus dat Jacques Vermeire deze prijs zou winnen. Hoe kon ik zo dom zijn? Verdien ik een Carrièreprijs? Ik ben 35 jaar bezig bij VTM. Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik kreeg. Dank aan Mike en Guido zaliger! Ik hoop dat ik nog jarenlang TV kan maken bij VTM” Laura Tesoro zong een medley van Clouseau-liedjes in een passende versie ter ere van Koen.

Lieven Scheire © PADI

Minister Dalle (afkomstig uit Brugge) zat in de elektrische stoel en Gloria Monserez wilde haar KASTAAR! van vorig jaar zeker behouden. De minister zag af, vooral toen Bart De Wever ook nog eens op de rode knop mocht duwen. Gelukkig overleefde hij het en kon hij in de zaal de KASTAAR! uitreiken aan Aaron Blommaert voor ‘Doorbraak’. “Dit voelt heel surreëel. Merci aan iedereen die mij altijd heeft gesteund om mijn dromen waar te maken. Ik twijfel vaak aan mezelf…”, zei Aaron toen hij van de eerste verbazing was bekomen. (PADI & Jelle)