Kabouter Plop zoekt met vele ploppertjes naar zijn muts tijdens de nieuwe theatershow, met ook halte in Kursaal Oostende

Kabouter Plop, al 25 jaar geliefd bij jong en oud, is weer live te zien in de nieuwe theatershow ‘Een nieuwe muts voor Plop’. In de komende weken is Kabouter Plop te zien in diverse culturele centra en mooie zalen, waaronder ook op zondag 8 mei in Kursaal Oostende.

In 25 jaar is Kabouter Plop uitgegroeid tot een fenomeen in de Benelux. Dit vertaalt zich in duizelingwekkende cijfers: 275 afleveringen van de TV reeks = 24 uur Plop! De eerste aflevering werd uitgezonden op 27 augustus 1997. Plop en zijn vrienden speelden al in meer dan 18 shows en in maar liefst 10 Kabouter Plop films. De eerste film kwam er in 1999. Meer dan 5 albums van Plop werden uitgebracht en intussen zijn er al miljoenen Plopkoeken verorberd. En wist je dat… ‘De Kabouterdans’ wekenlang in de Belgische en Nederlandse hitlijsten stond en 4.6 miljoen views op YouTube heeft. ‘De Ganzenpas’ heeft er zelfs 12 miljoen. Sinds de lancering zijn er ook meer dan 1,5 miljoen boeken verkocht en 1 miljoen Plopmutsen. Sinds 2013 zijn de Plopvideo’s op YouTube al meer dan 160 miljoen keer bekeken. Ook bij de oudere fans blijft Plop razend populair, denk maar aan zijn Sportpaleis-optreden op Moose Bar XXL in 2020. En intussen gaan die fans van het eerste uur zelf met hun kroost naar een Plopshow.

Ook Remi De Smet (finalist K2 zkt K3) was van de partij. © PADI

Het verhaal: Plopperdeplop! Plop is helemaal de kluts kwijt want zijn mooie muts is zoek! Samen met zijn kaboutervrienden zoekt hij zijn hele melkherberg af. Ze kammen zelfs het hele kabouterbos uit. Maar nee hoor, Plop zijn muts is spoorloos. Klus, Smal, Kwebbel en Felle, het nichtje van Plop, proberen hem tevergeefs te troosten. Gelukkig hebben zijn kaboutervrienden nog een plan… (PADI)

