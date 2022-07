‘Jubilee aan Zee’ in Het Witte Paard in Blankenberge: “We gaan klappen in de handen, stampen met de voeten én kloppen op elkaar!”

“Die Jan Wuytens kan nogal mooi zingen’, ‘Wàt een mooie namiddagshow is dat!’ ‘Chapeau voor Jacky Lafon, niet meer van de jongste, maar nog sterk op het podium’… Dit zijn maar enkele van de superlatieven die we te horen kregen tijdens de pauze én na de show ‘Jubilee aan Zee’ in Het Witte Paard in Blankenberge, waar Jacky Lafon samen met de artiesten Jan Wuytens, Wendy Van Wanten, David Vandyck en Frank Van Erum zorgden voor een leuke voorstelling. Pas op vrijdagnamiddag 29 juli is er de algemene première. Wij mochten al op zondagnamiddag een kijkje gaan nemen naar deze show naar aanleiding van het ’55-jarig jubileum’ van Jacky Lafon, die beloofde dat ze gingen zorgen voor amusement want men mocht een dubbel feest vieren. ’t Was niet enkel het jubileum van Jacky, maar ook 85 jaar Het Witte Paard.

De zaal zat goed vol voor de namiddagshow én dat kwam vooral door Jan Wuytens uit Kruiseke. Maar liefst 80 van zijn fans waren met een dubbeldekbus afgereisd naar deze zaal om hun idool aan het werk te zien. En dat ze échte fans zijn bewezen ze aan het lawaai dat ze maakten toen Jan op het podium kwam. Iedere keer dat hun idool zong, steeg het aantal decibels in HWP en dat was vast en zeker voor Jan Wuytens heel leuk.

Jacky deed het uitstekend. © PADI/Jens

De show zelf begon om 14.32 uur met danseressen en de voltallige groep die zong ‘Jubilee aan Zee’. Jacky verwelkomde het publiek: “We gaan deze namiddag klappen in de handen, stampen met de voeten en kloppen op elkaar.” Het publiek genoot van haar humor. Wendy Van Wanten zong ‘Achter De Coulissen Van Parijs’, waarna Jacky de sketch ‘Air Hostess’ vertolkte. Amaai, dat was grappig, echt waar. Weet je waarvoor de letters SABENA staan? Neen! Een tip: boek tickets en dan zal je het weten, maar zelf zal je aan die omschrijving nooit hebben gedacht. Goed gevonden!

David Vandyck © PADI/Jens

Jan Wuytens zong ‘Verloren Hart, Verloren Droom’ en ‘Uberall Auf Dem Welt’. Na een kort optreden van de danseressen mocht David Vandyck zijn nummers ‘Ik Leef Voor Jou’ en ‘Ik Weet Nu Beter’ brengen. Jacky en Frank schitterend dan weer in de sketch ‘Am Rhein’. Jawel, in Duitsland, maar op de led wall zagen we ook wat verdoken reclame voor de hotels van Ben Van den Keybus in Blankenberge. Wendy en Jan brachten het duet ‘Amigos Para Siempre’. Een Spaanse medley wist het publiek te bekoren, waarna Frank Van Erum de sketch ’50 Tinten Grijs’ voorstelde, waarin hij stilstond bij Parkinson en zelfs euthanasie. “Dat is toch een beetje erover”, hoorden we iemand naast ons zeggen. Maar dat is een sketch, humoristisch bedoeld hé. Maar bon ieder zijn mening. Natuurlijk mocht een Vlaamse medley ook niet ontbreken, waarna Jacky ‘HT&D’ voorstelde. Deel één werd afgesloten met een Weense medley.

© PADI/Jens

Om 15.58 uur begon de pauze en om 16.21 uur startte deel twee. De rij aan het vrouwelijk toilet was nog niet afgewerkt, maar toch begon al deel twee. Hoe leuk was de act ‘Naaimachine’ van 4,20 minuten. ’t Mocht zelfs nog langer duren. Jacky zong ‘Straatmus Van Parijs’ en ‘Non Je Ne regrette Rein’. “Dit lied draag ik op aan mijn tv-mama Anna uit Familie die hier aanwezig is en die weldra 96 kaarsjes mag uitblazen. Een staande ovatie aub”, zei Jacky tegen het publiek, waarna iedereen rechtstond. Ook Albert van Familie was van de partij. Wendy en Jan zongen ‘Het Staat In De Sterren Geschreven’, waarna Jacky alias Zuster Amaretto het woord nam. Na de Italiaanse medley – zagen we daar David Vandyck in een gondel voorbij varen op de led wall?? – bracht het Duo Nostalgia een act aan de trapeze. David Vandyck zong ‘Dans In De Regen’, gevolgd door de sketch ‘De Verzoening’ van Frank en Jacky, een Griekse medley en het ontroerende nummer ‘Dankuwel’ van Jacky, gezongen voor haar publiek. De namiddag in ‘Jubilee aan Zee’ werd afgesloten met een gospelmedley. Om 17.45 uur was de show voorbij.

Jan en Wendy © PADI/Jens

BESLUIT: twee danseressen hadden zich pijn gedaan, maar beten op de tanden en probeerden toch zoveel mogelijk mee te doen. Chapeau! Wie zin heeft in een namiddag ontspanning en vooral graag meezingt, geniet van humor, dan is deze ‘Jubilee aan Zee’ de ideale uitstap voor het gezin. Je kan dat zelfs combineren met vooraf een etentje in Cavallo Bianco. Zelf hebben we écht genoten van deze show. Pure ontspanning met gloednieuwe humor, prachtige medleys, wondermooie kostumering, een prachtig decor, sterke belichting en een perfect geluid. In tegenstelling met vroeger zit er nu geen orkest meer. Een minpunt? Misschien voor de ene wel, voor de andere dan weer niet. Frank is sterk in z’n humor, Jan heeft een prachtige stem, Wendy doet het goed want variète is nieuw voor haar, David doet al voor de vierde keer mee. Kortom, het ideale team voor Jacky Lafon om mee samen te werken. Op het einde kreeg Jacky Lafon of zoals David Vandyck zei: “La Grande Dame van de variète’ een staande ovatie van het publiek. Al tien jaar lang is ze er van de partij. Eerst in het Colisée, nu in Het Witte Paard. Chapeau Jacky! Ochja, onze punten: 9,5/10!!! Het is immers zeker én vast méér dan de moeite om langs te komen! Boeken maar en dan je vooral amuseren! (PADI)

‘Jubilee Aan Zee’ op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag. Deuren open om 13.30 uur, de show start om 14.30 uur. Locatie: Het Witte Paard, Vissersstraat 53 in Blankenberge. Tickets: Rang 1, 39 euro – Rang 2, 29 euro. Vooraf kan je een showdiner reserveren in Restaurant Cavallo Bianco in de Vissersstraat 59. Start om 12 uur. Prijs: 42 euro, exclusief drank. Info en tickets: 050 41 11 00 – www.witte-paard.be