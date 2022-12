Jordy Vannett en Nathan De Clerck: twee jonge artiesten te zien in de MENT-eindejaarsshow op oudejaarsavond

In Vayamundo in Oostende werd de MENT-eindejaarsshow voor oudejaarsavond opgenomen met talrijke Vlaamse artiesten., zoals Christoff, John Terra, Jo Vally, Lissa Lewis… Ook twee twintigers staan op het podium en zullen te zien zijn op MENT TV, namelijk Jordy Vannett uit Brugge en Nathan De Clerck uit Vrasene (Beveren).

De 23-jarige Jordy Vannett is afkomstig van Brugge, waar hij ook terug woont. Hij bracht al drie singles uit. Zijn vierde single ‘Laat Me Leven’ kan je horen tijdens de oudejaarsavondshow op MENT TV. “De song gaat over een liefdesbreuk die enorm veel pijn doet, maar diep vanbinnen weet ik dat het gewoon de beste keuze was”, vertelt Jordy, die uitkijkt naar 2023. “Voor mezelf wordt het een jaar vol verrassingen. Er staan al veel optredens in m’n agenda. Daarnaast geef ik ook een grootse eigen show op zaterdag 7 oktober in de Studio Hall in Sint-Kruis, met optredens van Tino Martin (eerste keer in België!), Gio Vano, Johan Veugelers, Michael Lanzo, Lissa Lewis, Yves Segers, Filip D’haeze en Kurt Kramer. De deuren openen om 16.30 uur, de show begint om 18 uur. Eén ticket kost 35 euro, een VIP-ticket kost 55 euro. Je kan nu al tickets aankopen op ’t nummer 0470 04 44 07.

Nathan De Clerck uit Vrasene. © PADI/Daniël

Nathan (24) is gebeten door muziek. “Na mijn opleiding aan de kunsthumaniora van Antwerpen besloot ik mijn eigen weg te gaan en eigen nummers te maken. Als jonge nieuwkomer in de Vlaamse muziekwereld wil ik mijn stempel drukken door frisse popsongs te brengen. Deze nummers in combinatie met nummers die mensen beroeren (zoals ‘Hart Van Mijn Gevoel’) zorgen ervoor dat ik op het podium een repertoire kan brengen met een lach en een traan. Ik bracht al vijf singles uit. In januari komt ‘Vooruitgaan’ uit, de song die ik op oudejaarsavond breng. Natuurlijk ben ik nu het meest trots op mijn nieuwe muzikale kindje. Dit nummer gaat over een relatie die stuk loopt. Je dacht dat het helemaal anders ging lopen. Je neemt nu het heft in eigen handen en kijkt vooruit naar een betere toekomst. Ik schreef deze song samen met producer Willem Vanderstichele. Zijn moderne sound in combinatie met mijn tekst zorgen voor een toffe song die meteen in je hoofd blijft zitten. Verder maak ik in 2023 nog veel nieuwe muziek en plannen we een allereerste EP.” (PADI)

De uitreiking van de Loftrompetten voor de Vlaamse amusementsmuziek zie je in de MENT-eindejaarsshow op oudejaarsavond zaterdag 31 december of hoor je simultaan via MENT Radio.