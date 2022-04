Jo Vally zingt in gewezen cinema, nu Cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde

Op zaterdagavond 7 mei stelt Jo Vally een moederdagconcert voor in het Cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde, jarenlang bekend als een cinemazaal.

Vijf jaar geleden organiseerden Luc en Fabienne Knockaert, en Rita en Gilbert Vanparys een moederdagconcert in het OC De Schouw in Lichtervelde. Nu corona praktisch voorbij is, sloegen dezelfde mensen terug de handen in elkaar om nogmaals een moederdagconcert van Jo Vally op West-Vlaamse bodem te organiseren. Begin mei zal dat plaatsgrijpen in de oudste cinema van België, namelijk het Cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde. Het is een nostalgische zaal. Iedereen die jong was, zette zich het liefst achteraan toen ze naar de cinema gingen in Lichtervelde. Nu komt Jo Vally daar zingen, begeleid met een liveband die bestaat uit vier personen. Nu willen de mensen vooral vooraan plaatsnemen. In deze zaal kunnen er 310 mensen plaatsnemen en 100 op het balkon. De meeste culturele zalen beschikken niet meer over zoveel zitjes. De show duurt twee uur, met een pauze.

© PADI/Daniël

Momenteel is Jo bezig aan een nieuw album. Midden mei komt de eerste single ervan uit. In de zomer zal hij in zijn eigen dorp Wolvertem een grote tent plaatsen en zomerconcerten geven. Op 22 juli staat hij op de Gentse Feesten. Tijdens de komende zomerperiode is hij eveneens te gast met een nummer uit vervlogen tijden in het programma ‘Tien-om-te-Zien’ in Middelkerke. (PADI)

Tickets Lichtervelde: 30 euro. Reserveren bij Luc & Fabienne (0477 36 81 55) en storten op het rekeningnummer BE86 0635 6533 6950. Agenda en optredens Wolvertem:www.jo-vally.be