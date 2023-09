Jo Vally mag geen kerstconcert geven in de kerk van Wijnendale, maar waarom mag dat wél in een andere kerk in Torhout?

Luc Knockaert en Fabienne Roose uit Oudenburg, de twee mensen die de rechterhanden zijn van Jo Vally, zijn niet gelukkig met een beslissing van de parochiale eenheid H. Petrus Torhout dat ze géén kerstconcert mogen geven op zondag 17 december in de kerk van Wijnendale. Daarvoor was dat echter wél al goedgekeurd door de kerkfabriek en waren er al voorbereidingen getroffen. In juli stuurden ze dan nog – op vraag van de kerkfabriek – een officieel formulier binnen. De voorbereidingen waren getroffen, maar even later kregen ze een mail dat het niet mag doorgaan. Luc en Fabienne vinden dat raar, want op dinsdag 26 december is er wél een kerstconcert in de Don Boscokerk in Torhout. Waarom mag het in de ene kerk wel én in de andere kerk niet?

“In januari hadden we al de kerkfabriek verwittigd en die reageerde positief. We vernamen dat de deken nog zijn goedkeuring moest geven. Geloof het of niet, maar we werden enkele maanden aan het lijntje gehouden. Pas in september schreef hij een mail dat dit niet kan doorgaan in de kerk”, zucht Fabienne. “December nadert heel vlug, zodat we nu geen andere kerk meer kunnen zoeken en dus moeten we dat kerstconcert annuleren. Wat eigenaardig is, is dat er op dinsdag 26 december in de Don Boscokerk in Torhout wél een kerstconcert doorgaat met optredens van Celine Hermans, Bandit, Ivé Renaarts en Herbert Verhaeghe, waar de deken dus wel zijn goedkeuring voor gaf. We vinden het zo spijtig dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Een kerk is toch eigendom van de gemeenschap? En een kerstconcert van Jo Vally past zeker en vast in zo’n kerk, met liedjes als ‘Stille Nacht’, ‘A Child Is Born’, ‘Susa Nina’, ‘Kerstmis Op Zee’, ‘Oude Kerstmiskaart’, enz. We zijn serieus ontgoocheld. We hebben al zoveel ervaring in het organiseren van kerstconcerten. In ‘t verleden deden we dat ook al drie keren in Oudenburg.”

Waarom mag het wel in de ene en niet in de andere kerk? We contacteerden Jan Decorte, secretaris Kerkraad Sint-Jozef en Zalige Karel de Goede Wijnendale, die de mail naar het echtpaar stuurde, maar hij kon ons geen passende verklaring geven. Hij stuurde ons door naar deken Michel Roggeman, die we ook telefonisch contacteerden. Zijn medewerkster nam contact met hem op, maar hij was niet bereikbaar…

Om toch te eindigen met een positieve noot vertelden Fabienne en Luc over het verjaardagsconcert van Jo Vally op zaterdag 7 oktober vanaf 19 uur in het Kasteel van Eernegem. Jo staat 45 jaar op het podium. Hij zingt met een versterkt live orkest en er is eveneens een afterparty. Het dinner én concert all-in kost 69 euro (tot aan de koffie – apero, soep, hoofdgerecht, dessert en dranken). Reserveren kan via overschrijving op BE69 3800 3831 5778 – Info bij Fabienne: 0477 36 81 55. (PADI)