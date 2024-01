Jasper Steverlinck in Concertgebouw Brugge: “Die twee pilletjes die ik van de dokter niet mocht combineren werken hier uitstekend!”

Op het podium van Concertgebouw Brugge stond Jasper Steverlinck in een organisatie van Concertevents. Jasper stond niét met een ruime bezetting op het podium. Enkel met zijn trouwe muzikant Valentijn Elsen, die hij al vijftien jaar kent en waarmee hij hecht samenwerkt.

“We weten niets over het leven, maar wat ik wél weet is dat het hier al gezellig is. Vanavond spelen we veel nieuwe liedjes”, zei Jasper na zijn eerste song ‘We Know Nothing’ tegen het publiek. De zanger zong ook o.a. ‘Don’t Come Crying To Me’, ‘Here’s To Love’, ‘Cave Song’, ‘Raise My Voice’, ‘Cold’, ‘You Are’, ‘Rivers’, ‘Broken’, ‘Need Your Love’, ‘Nashville Tears’, ‘The Healing’, ‘Remember You’, ‘Malena’, ‘Nessun Dorma’, ‘Song For You’, ‘Lift You Up’, ‘Till We Meet Again’…

Op een bepaald moment bekende Jasper iets tegen het publiek: “In ’t begin van de dag was ik een beetje verkouden. Maar die twee pilletjes die ik van de dokter niet mocht combineren werken wel goed”, lacht hij. Even later zei hij: “Het is hier donker in Brugge. Ik heb veel moaten in Brugge. Kijk, daar zitten er ook nog mensen”, wees Jasper naar de bovenste balkons. “Jullie kijken een beetje op mij neer hé, grapje he”. Bijna op het einde van zijn optreden besloot Jasper zijn band voor te stellen, maar dat duurde niet lang want hij stond enkel met Valentijn op het podium.

Wat we ervan vonden? Prachtig! Echt waar! Wat een stem, wat een klassezanger. Net na ‘Nessun Dorma’ kreeg hij zelfs terecht een staande ovatie. Op het einde stond het publiek opnieuw recht om Jasper te feliciteren met zijn geslaagd optreden. (PADI)