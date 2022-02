Jarige Raymond van het Groenewoud deze zomer met symfonisch orkest in Middelkerke

De zomerse concertreeks ‘A Symphonic Evening with’ kondigt vandaag – op zijn 72ste verjaardag – Raymond van het Groenewoud aan. Zaterdag 6 augustus staat hij samen met een 20-koppig orkest (Antwerp Philharmonic Orchestra) op het podium in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. In de concertreeks ‘A Symphonic Evening with’ werden eerder al Milow op 8 juli en Hooverphonic op 14 augustus bekendgemaakt.

Als levensgenieter, aimabele filosoof maar vooral begenadigd muzikant legde Raymond van het Groenewoud een fantastisch muzikaal parcours af. Hij richt in 1967 zijn eerste bandje op, speelt daarna in het orkest van zijn vader en start – op voorspraak van Will Tura nota bene – begin jaren zeventig in de band van Johan Verminnen. In 1973 verschijnt zijn debuutalbum ‘Je moest eens weten hoe gelukkig ik was’. Naast het titelnummer groeit ook ‘Maria Maria, ik hou van jou” uit tot een Nederlandstalige klassieker. Later volgen nog de klassiekers ‘Gelukkig zijn’, ‘Meisjes’, ‘Liefde voor Muziek’, ‘Twee meisjes’, ‘Je veux de l’amour’ en ‘Chachacha’. ‘Vlaanderen boven’ uit 1978 wordt zelfs zoveel jaren later tot officieel Vlaams feestlied verkozen. Meer recent was van het Groenewoud te horen op ‘Spiegel’, de single met Tourist LeMC (2018) en ‘Wat je doet met mij’ met Slongs (2019). Op 14 februari 2020 -zijn zeventigste verjaardag – verscheen het studio-album ‘Speel’.

Zaterdag 6 augustus 2022 staat dit icoon uit de Belpop-geschiedenis op het podium van de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Met een uitgebreid arsenaal aan klassiekers binnen handbereik speelt hij er zijn grootste hits, muzikaal geruggesteund door het (voor de gelegenheid) 20-koppig Antwerp Philharmonic Orchestra. Gegarandeerd een warme, passionele zomera.ond vol poëtische rock met een extra fijn symfonisch laagje.

Het Antwerp Philharmonic Orchestra is trouwens al jarenlang een vaste waarde tijdens de legendarische Night of the Proms-concerten in binnen- en buitenland. Deze getalenteerde en gemotiveerde muzikanten staan binnenkort ook op het podium met Andrea Bocelli voor zijn concerten in Frankrijk en België.

“We zijn uiteraard heel tevreden dat we Raymond van het Groenewoud, een muzikale topartiest met een ijzersterke live reputatie in Vlaanderen, kunnen aankondigen”, zegt Jan Van Esbroeck van PSE Belgium. “Zoveel van zijn nummers behoren intussen tot het collectief muzikaal geheugen. Deze horen met een symfonisch orkest wordt ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring. Maar vandaag wensen we Raymond vooral een gelukkige verjaardag.” (PADI)

Tickets voor Raymond van het Groenewoud zijn meteen beschikbaar viawww.aneveningwith.be .