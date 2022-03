Jan Van Dyke wordt kletsnat tijdens persmoment in Theater Elckerlyc in Antwerpen

“We hadden afgesproken dat we die act gingen tonen zonder water”, zei Jan Van Dyke net na de act. En daar stond hij dan: met een nat pak.

“Dit is al de derde persconferentie over mijn show. Inderdaad, net voor corona kwam de pers al twee keren samen, maar door corona moesten we die show twee jaar opschuiven. Daarom dat we besloten van nu een half uurtje show te tonen aan de pers”, zegt Jan.

Toen was het nog maar een beetje water. © PADI/Daniël

Tijdens die show voerde Jan een sketch op, samen met Goele De Raedt. Goele zong over de zon, Jan over de regen. Hij begon met ‘Singin in the rain’ en kreeg een kleine gieter met water over zich heen. Na nog een zonnig liedje zong Jan ‘Raindrops are falling on my head’ en weer kreeg hij een gieter met water over zich heen. Op ’t einde lette Jan heel goed op. Hij vroeg of Goele iets over de regen ging zingen, maar omdat ze het niet juist zong deed hij dat en als cadeau kreeg hij nu een gigantische hoeveelheid water over zich heen. “Maar dat was niet afgesproken”, riep hij richting de pers, waarna hij zich ging omkleden. Gelukkig had Jan wat extra kleren mee… (PADI)