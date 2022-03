Jan Van Dyke: “Sinds 1972 breng ik die act met de strandstoel. Euh, ja dat is 50 jaar of een jubileum”

Vanaf vrijdag 27 mei staat Jan Van Dyke met ‘De show van m’n leven’ op het podium van Theater Elckerlyc in Antwerpen. Deze show was voorzien ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, maar door corona kon die show niet doorgaan en dus is Jan nu al 72 jaar. “We staan ervoor én we gaan ervoor”, zegt Jan net na het persmoment tegen ons.

Hoe gelukkig ben je dat je na twee jaar terug mag starten?

Jan: “Heel gelukkig hé. Normaal was dat al twee jaar geleden voorzien, maar door de gekende omstandigheden kon dat toen niet doorgaan. We zijn nu twee jaar ouder. We staan ervoor en gaan ervoor.”

Was de show twee jaar geleden al volledig afgewerkt? En heb je door corona toch nog gesleuteld aan de show?

Jan: “Ja, die is op verschillende punten veranderd. Twee jaar terug schreef ik zoiets. Eén maand later las ik dat, maar ik bemerkte dat ik veranderingen mocht doorvoeren. Tot vandaag hé. We moeten nog de periode hebben dat we beginnen te repeteren met het orkest. Alles moet nog in elkaar worden gestoken. We stelden hier net op het podium een duo voor, maar dat moet nog volledig op punt worden gezet.”

Zal door die lange stilte en dus door corona uw show nog béter zijn?

Jan: “Och, neen dat niet hoor. Twee jaar geleden was mijn show ook al goed. Twee jaar geleden was ik 70 jaar, nu ben ik al 70 + 2. Ik kan dus geen fragment erin steken, zoals Okee dames en heren, ik ben nu 70 jaar. Wie is er hier nog in de zaal 70 jaar? Zoiets kan ik dus niet meer zeggen, dat moet worden aangepast.”

Je hebt geluk: je bent qua gezondheid nog goed.

Jan: “Natuurlijk, dat is een pluspunt. In twee jaar tijd kan er veel gebeuren. In die periode dat ik stil zat, werkte ik toch aan mijn conditie. Als ik twee kilogram bij kom, sla ik in paniek. Zoiets mag niet gebeuren op mijn leeftijd.”

Jan en zijn strandstoel. © PADI/Daniël

Hoeveel tijd vergde dat om die act met de strandstoel onder de knie te krijgen?

Jan: “Dat is gegroeid hé. Die act doe ik al sinds 1972. We hadden één nummer te kort voor onze show in Het Witte Paard in Blankenberge. Tijdens de pauze ging ik even uitblazen aan ’t strand. Ik zag daar echter iemand sukkelen met een strandstoel. Dat bracht mij op het idee om zo’n act uit te werken. Zo is dat gegroeid. Die act is inderdaad dit jaar 50 jaar jong. Een jubileum! Ik heb veel zo’n strandstoelen versleten hoor. Gelukkig kreeg ik die nooit tegen m’n gezicht, maar ik zat er wel vaak tussen met mijn vingers. Dat kwam regelmatig voor. Toen ik een vijftal jaar geleden op uitnodiging van Patrick Sebastien te zien was in ‘Le Plus Grand Cabaret Du Monde’ op de Franse tv, dan deed ik die act tijdens de opname, maar mijn strandstoel brak. Wat hebben ze gedaan? Ze hadden ook de repetitie opgenomen. Er werden stukken van die repetitie overgenomen in de uitzending, zodat niemand het kon zien. Dat blijft voor mij een mooi visitekaartje net zoals mijn zeven jaar in de ‘Lido de Paris’.”

Eindelijk, Jan kan zich neerzetten in zijn strandstoel. © PADI/Daniël

Heb je nog wensen naar de toekomst toe?

Jan: “Och, ik wil nog enkele producties doen, maar ik wil niet meer alles zelf in elkaar steken. Niet meer schrijven, niet meer alles uitwerken. Gewoon meespelen in een rustige komedie. Echt rustig, rustig..” (PADI)

Van vrijdag 27 mei tot en met zondag 12 juni. Locatie: Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87 in Antwerpen. Tickets: www.elckerlyc.be – 070 69 10 02 (max. 0,30 euro/minuut)