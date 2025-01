Jacques Vermeire & Luc Verschueren bereikten met ‘Zaalshow 2.0’ al 30.000 mensen én komen nog drie keer naar West-Vlaanderen

Ook in Het Perron in Ieper stonden Jacques Vermeire & Luc Verschueren op het podium en dat was meteen al hun 58ste zaalshow van de tournee ‘Zaalshow 2.0’ van Comedyshows.be. Op 28 oktober 2023 begonnen ze eraan in Capitole Gent en mét de zaalshow in Ieper erbij bereikten ze al 30.000 mensen. In het voorjaar zijn er nog shows, waarmee ze nog eens 5.000 mensen zullen bereiken.

Jacques & Luc mogen nog altijd ‘Uitverkocht’ plaatsen bij hun zaalshows. Het publiek is deze komiek en zijn aangever helemaal nog niet beu. Op 28 mei 2025 sluiten ze hun tournee af in Grimbergen. De laatste show op West-Vlaamse bodem is op zaterdag 22 maart 2025 in Ardooie. Het duo brengt altijd dezelfde show, maar ze hebben wel een speciale band met Waregem. Zijn eerste zaalshow, ook met Luc Verschueren, verscheen op de legendarische ‘rode cassette’ en werd opgenomen in CC De Schakel in Waregem. Op woensdag 26 februari zijn Jacques & Luc terug present in deze zaal in Waregem. Daarvoor gaan nu de laatste tickets in voorverkoop. Qua West-Vlaamse data kwamen ze ook nog op donderdag 16 januari naar Oostkamp en komen ze eveneens nog op zaterdag 25 januari naar Bredene.

Onze medewerker Patrick was erbij in Ieper. Hij schreef het volgende korte verslag neer: “Het was een goedgevuld Perron in Ieper voor de komst van Jacques Vermeire & Luc Verschueren. De comedians lieten zich – zoals verwacht – van hun beste kant zien. De Jacques met zijn talrijke hilarische typetjes en door Luc telkens gevat van repliek gediend, brachten de zaal ruim twee uur aan het gieren. Ook de mensen in de zaal werden meerdere keren betrokken en maakten deel uit van de fratsen. Na de voorstelling was er nog een meet & greet, die druk werd bijgewoond. De beide komieken deden dit met een glimlach en maakten er voldoende tijd voor. Kortom, niet enkel voor Jacques & Luc, maar ook voor het publiek was het een heel geslaagde avond.” (PADI & Patje – foto’s Patje)

Info en laatste tickets: www.comedyshows.be