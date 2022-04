Jacky Lafon over ‘Jubilee aan Zee’: “We hebben goesting om erin te vliegen”

Vanaf 22 juli tot en met 18 september presenteert Het Witte Paard in Blankenberge de show ‘Jubilee aan Zee’ met Jacky Lafon, die wel degelijk een jubileum mag vieren want ze staat 55 jaar op de planken. Ook Jan Wuytens, Wendy Van Wanten, David Vandyck en Frank Van Erum zijn van de partij.

Jacky kent West-Vlaanderen goed. Vroeger woonde ze immers in Oostende. “Ik was nog klein toen mijn ouders naar Oostende verhuisden. Later kreeg ik een mooie kans om met Gaston, Leo & Ivonne Verbeeck mee te mogen gaan naar het variètetheater. Zij werkten alle dagen in Cabaret Eden in Blankenberge, waar nu Michiel Vanden Brande woont. Wat was dat een mooie tijd, met ’s morgens animatie voor de kindjes met Terry Van Ginderen, ’s middags livemuziek op het terras en ’s avonds cabaret. In die periode werd ik echt voor de leeuwen gegooid. Ik zong een liedje van Edith Piaf, maar ik moest twee keren herbeginnen wegens de stress. Toen was dat nog mogelijk om te herbeginnen. Het is door Gaston & Leo dat ik mijn droom kon waar maken. ’t Eerste contract duurde zes maanden en was slecht betaald. Ik begon aan 500 frank per maand. Ik kwam daar niet mee toe. Na drie maanden kreeg ik 1.000 frank. Ik had een kamertje van 200 euro, met een lelijk bed, een lelijke vloer, maar ik schilderde die en zette op mijn vensterbank bloemetjes. Maar die sfeer was zo warm, zo hartelijk. Gaston & Leo en Ivonne waren mijn familie. We gingen samen eten. Gaston betaalde de eerste Chinees, Leo de tweede Chinees… Zij steunden mij en zeiden eerlijk of ik het al dan niet goed deed. Ik zag zwarte sneeuw, maar ik leerde daar écht mijn vak. Ik wou geen solozangeres worden. Ik wilde vooral variète brengen, met zang, dans én humor.”

Jacky in het bijzijn van Jan, Wendy, Frank en David die meespelen in haar show. © PADI/Daniël

Jacky glundert wanneer ze over ’t verleden sprak, maar ze glunderde nog meer toen ze naar haar cast keek voor haar eerstvolgende reeks shows van ‘Jubilee aan Zee’. “Dit jaar heb ik een team dat mij heel gelukkig maakt. Die mensen liggen me nauw aan het hart. Ik ken ze ook al een tijdje. Ik luisterde Wendy Van Wanten haar 30ste verjaardag op. Haar kind kwam uit een doos tevoorschijn, zo prachtig. Mijn bewondering voor Wendy is altijd blijven hangen. In Vlaanderen hebben we heel veel talent. Jan Wuytens is vooral gekend in West-Vlaanderen. Het is een artiest met een prachtige stem, een toffe man. Zo’n mensen heb ik nodig om een sterke show te brengen. En vooral artiesten die vrienden zijn geworden, zoals ook David Vandyck die al méér dan één keer in m’n show te zien was”, zegt Jacky. “Als artiesten respect hebben, dan werkt dat enorm goed. Dat zorgt voor een boost, voor positieve energie. Iedereen is ook zo vriendelijk. Het klikt enorm goed. Dit is hier familie voor mij. Ze doen het allemaal met hun hart. Het zal niet gemakkelijk zijn. Ze moeten mee dansen, zingen, sketchen spelen. Het is voor sommige niet evident om te dansen en te zingen op hetzelfde moment. Maar ze doen dat goed.”

In de zomervakantie stelt Jacky haar negende show voor in Het Witte Paard. Eerst was ze te zien in Kusttheater Colisée, nu is het haar derde show in HWP. Twee jaar geleden stond Laura Lynn eveneens op de affiche, maar nu niet meer. “Je hebt dat goed gezien”, glimlacht Jacky. “Door corona werden er veel optredens verschoven. Met Laura Lynn was het al eens superleuk werken, maar helaas moest ze nu afhaken. De combinatie van onze namiddagshows en haar avondoptredens waren gewoonweg niet haalbaar. Dat is geen probleem wanneer je na een show in Blankenberge ook ergens in West-Vlaanderen moet zingen, maar Laura Lynn moet ook naar Limburg om te zingen en dus is dat moeilijk haalbaar”, bekent Jacky, die al met de groep naarstig aan het repeteren is voor de zomershows. “We hebben goesting om erin te vliegen. HWP beschikt over een groot podium en het moet super zijn. Daarom dat we blij zijn dat ook het showballet van Evelyne Delameillieure uit Lichtervelde er terug bij is. Zelf ben ik nog altijd heel dankbaar dat ik op het podium mag staan. In deze show is reizen de rode draad. We gaan er iets moois van maken, wees maar gerust”, besluit Jacky. (PADI)

Vanaf 22 juli tot en met 18 september op vrijdag-, zaterdag- en zondag om 14.30 uur in Het Witte Paard, Visserstraat 53 in Blankenberge. Tickets: 39 euro (rang 1), 29 euro (rang 2). Showdiner in t’ Colisée in de Kerkstraat 27 in Blankenberge begint om 12 uur. Prijs: 40 euro, zonder drank. Info en tickets: 050 41 11 00 – www.witte-paard.be