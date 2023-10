Jacky Lafon én ook haar hondje Tischa spelen mee in ‘Zo Mooi, Zo Blond’

De zomerse komedie ‘Zo Mooi, Zo Blond’ met Vlaamse hitmuziek uit de jaren zeventig gaat op zondag 8 oktober in première in Theater Elckerlyc in Antwerpen met een heuse sterrencast. Geena Lisa, Yanni Bourguinon, Ivan Pecnik, Lisa Gerlo, Brent Pannier, Maarten Bosmans, Laure Ven én ook Jacky Lafon staan op het podium. Jacky zal echter niet alleen optreden, want ook haar lievelingshond Tischa mag meespelen.

Wil je even mijn geheugen opfrissen? Hoe lang is het geleden dat je nog in zo’n productie hebt meegedaan?

Jacky: “Oei, oei, dat is al heel lang geleden hoor. De laatste musical waarin ik meespeelde dateert van zelfs nog voor ‘Familie’. Ik speelde ooit mee in ‘Veel Geluk Professor’, ‘Het Hemelbed’, ‘Mijn Geweten En Ik’… Ik stond ook ooit in de KNS onder regie van Anton Peeters. Waar is de tijd gebleven! Ik kon al zoveel mooie producties doen in mijn leven. Maar ‘Zo Mooi, Zo Blond’, dat is pure nostalgie, inclusief de liedjes. Ik ben zo dankbaar dat regisseur Manu Jacobs vroeg of ik wilde meespelen. Op dat moment dat ik die vraag kreeg, zat ik in volle repetitie voor mijn eigen zomershow in Het Witte Paard in Blankenberge. Ik vernam dat het voor oktober was en dus zag ik dat wel zitten, na mijn drukke zomerperiode. Ik denk dat de mensen nu ook een beetje zatte Rita gaan vergeten. Jeanine is in ‘Zo Mooi, Zo Blond’ wel een dominant figuur, maar wel een heel tof personage om te spelen. En er zitten ook drie generaties in ‘Zo Mooi, Zo Blond’. Vroeger zag ik dat toen Nicole en Hugo meespeelden. Ik vond het toen al supermooi, plezant, een goodfeel musical. De mensen kennen ook allemaal die liedjes. Het zal dus een toffe sfeer zijn in de zaal. Dat is wat mensen nodig hebben. Tijdens mijn shows zeg ik altijd: zingen dat maakt een mens gelukkig.”

Is ‘Zo Mooi, Zo Blond’ voor jezelf een beetje ontspanning? Je moet enkel uw rol kennen en voor de rest je van niets aantrekken. Juist toch?

Jacky: “Dit is voor mij inderdaad puur genieten. Ik moet ook niet trap op, trap af gaan, mij verkleden, enz. Dat is één van de vermoeiendste dingen in mijn show in ‘Het Witte Paard. Natuurlijk moet ik mijn teksten leren, de liedjes ook, maar ik doe het met ontzettend veel plezier, zoals ik ook mijn zomershows altijd doe, met veel passie, met veel goesting maar je kan het één niet vergelijken met het ander.”

Is de rol van Jeanine voor jezelf een moeilijke rol?

Jacky: “Neen. Ik krijg ook ruimte om zelf dingen in te vullen en dat vind ik altijd heel plezant. Manu is daarin heel gemakkelijk. Alles is bespreekbaar en dat is wel tof. Of dit naar méér smaakt? Misschien volgend jaar nog eens. We zien wel.?..”

Het zal dus ook in 2024 niet stil blijven rond uw persoon?

Jacky: “Dat weet ik niet. ‘t Is te zien welk personage. Want toen regisseur Manu mij uitlegde wélk personage dat zou worden, was ik direct verkocht. Normaal zeg ik: ik ga er eerst eens over nadenken, maar ik moest niet nadenken. Ik zei direct ja, dat zou ik heel graag willen doen. het een beetje heb mogen verlagen en dat ik het interpreteer op mijn manier.”

En na deze voorstelling: vakantie?

Jacky: “Inderdaad, dan neem ik rust. Wat de Winterrevue betreft, daar plaats ik nog een vraagteken bij. We zien wel.. Maar als ik het doe, doe ik alles wat ik aanneem met veel passie, met heel veel inzet, met heel veel goesting en dat is al heel mijn leven zo geweest. Ik ben nu wel al moe, maar ik voel mij nog goed.”

Jacky Lafon en Tischa. © Daniël

Tot slot: even stilstaan bij uw zomershows in Het Witte Paard. Ben je tevreden over die voorbije zomershow?

Jacky: “Het Witte Paard was een enorm succes. Ik zeg dat niet gemakkelijk van mezelf, maar de eerste reacties waren zó overdonderend en overweldigend. Er zijn mensen die tot zes keren zijn komen kijken. Ik had ook een heel goed team. Lissa Lewis is onze Vlaamse nachtegaal. Zij studeerde daar een beetje op en kende wat ze moest brengen. En ‘t is ook een heel mooie verschijning.” (PADI)

‘Zo Mooi, Zo Blond’ speelt tussen 6 oktober en 29 oktober in Theater Elckerlyc, Frankrijklei in Antwerpen. Tickets: 59 euro (VIP), 39, 35 en 31 euro. Tickets zijn nu te koop via www.aufondproducties.be