Ivan (82) en Annie (79) zijn een groot voorbeeld in het leven van de Nederlandse artiest Danny Diëgo

In Brasserie Rhodesgoed in Kachtem trad de Nederlandse zanger Danny Diëgo op. Deze artiest bracht tijdens zijn show een ode aan Ivan Snauwaert en Annie Desmul uit Deinze-Vinkt. Dit koppel van 82 en 79 jaar is al 58 jaar getrouwd. Ze houden nog altijd zoveel van elkaar. Voor Danny is dit echtpaar een voorbeeld van echte liefde. Hij nodigde hen uit op het podium om even te dansen. De zanger is vaak te gast tijdens optreden in West- (zie onderaan) én Oost-Vlaanderen.

“We leerden Danny Diëgo kennen in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke. Het was de eerste keer dat we daar waren met o.a. optredens van Guy Neve én Danny. Na zijn optreden poseerde hij voor foto’s. Hij vroeg aan mij hoelang ik al samen was met mijn vrouwtje, waarna ik vertelde dat we toen al 57 jaar waren getrouwd. Hij was geschrokken, want zelf beleefde Danny niet zo’n gelukkige jeugd. Bij zijn oma kon hij kind zijn, iets wat thuis en op het internaat niet kon. Toen Danny mijn vrouw de allereerste zag, voelde en zag hij gelijkenis met zijn grootmoeder. Danny heeft echt een boontje voor ons, voor oudere mensen in het algemeen, echt waar. We gaan vaak naar zijn optredens. Als het mogelijk is, gaan we mee met Mireille en Frank uit Vinkt, want zelf rij ik niet meer ver met de auto. Danny is zo’n goede artiest. Het is een gewone man en zo dankbaar naar zijn fans toe. Toen we hem recent zagen, zei hij dat we gingen dansen op het podium. Ik geloofde dat niet, maar Danny hield woord en dus konden we hier deze avond even dansen in zijn bijzijn. Zalig toch.”

Het echtpaar genoot van de aandacht. © PADI/Daniël

“Ooit vertelde ik in Den Toerist in Meulebeke aan Danny dat ik maar twaalf jaar was toen ik mijn toekomstige vrouw al leerde kennen. Ik was dan vijftien jaar. Ik had nooit een ander lief. En ik zal nu ook niet meer veranderen”, lacht Ivan.

Het is zover: dé dans! © Daniel Bouckhout PADI/Daniël

“We zijn nu al 58 jaar getrouwd. Als we aan zestig jaar geraken, organiseren we een feest, samen met de kinderen. We hebben twee zonen en vier kleinkinderen. Misschien komt Danny dan wel eens langs? We zien wel, we moeten het eerst overleven hé”, glimlacht Ivan, die gek is van zijn muziek. “Ik leef mij graag uit op zo’n muziek. Vorig jaar kreeg mijn vrouw een andere heup. Ze kan niet meer zo goed dansen, maar ze is wel blij dat ze er altijd bij is. We zitten altijd bij dezelfde groep van zo’n 15 à 20 fans, die de zanger zoveel als mogelijk volgen. Welk liedje ik graag hoor? Och, dat kan ik niet zeggen. Zijn songs zijn allemaal goed, omdat het opgewekte muziek is. Mijn vrouw is ook fan van Herbert Verhaeghe, maar zijn muziek is een beetje stijver. De liedjes van Danny zijn ambiancemuziek én dat is zo belangrijk om je even te kunnen uitleven.” (PADI)

0p ‘t einde weerklonk er luid applaus voor de artiest en het echtpaar. © PADI/Daniël

Agenda: www.dannydiego.nl – Zaterdag 21 januari om 21 uur: verjaardagsfeest in Middelkerke – Woensdag 25 januari om 16 uur, zaal Hubrecht Willem in Houthulst – Zondag 29 januari om 19 uur, De Schuure in Zuienkerke – Zondag 5 februari om 15 uur, Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke – Zaterdag 11 februari om 17 uur, Valentijnsshow in zaal Hubrecht Willem in Houthulst – Zondag 19 februari om 15 uur, Brouwerij Jus De Mer in Middelkerke….