Internationale avondshow ‘It’s My Life’ in Het Witte Paard in Blankenberge: “Tijdens deze show vertellen we ons leven, wie we zijn, wàt we doen”

Zanger en presentator Maarten Cox heeft ook dubbel werk tijdens ‘It’s My Life’ in Het Witte Paard in Blankenberge. Hij mag de show aan elkaar praten én natuurlijk ook regelmatig een liedje zingen. Bij aanvang van de show waarop we aanwezig waren, zei Maarten: “Deze voorstelling heet ‘It’s My Life’. Tijdens deze show vertellen we ons leven, wie we zijn, wàt we doen…” Met ‘we’ bedoelde hij Ianthe Tavernier, Sandrine, Ruben Tarmidi, Jan Van Dyke, Franky Boy, het showballet én de internationale acts. En wat zagen we? Een heel vlotte, afgewerkte show!

We staan er niet vaak bij stil, maar een dergelijke voorstelling scoort enkel maar wanneer alle stukjes van de puzzel één geheel vormen. Wie erbij was, zal het beamen dat ‘It’s My Life’ een show is die tot in de details is afgewerkt. En praten we over ‘details’ dan geldt dat ook voor de belichting die werkelijk prachtig is én op het juiste moment wordt aangestoken of uitgedaan. Dan hebben we het ook over het geluid dat niet mag haperen, maar dat de hele show door even zuiver te horen moet zijn. We mogen ook de talrijke kostuums van de artiesten niet vergeten, want zonder passende kostuums zou zo’n show niet perfect zijn. We staan ook stil bij de mensen die helpen dat alles geruisloos op de scène wordt geplaatst of terug eraf wordt genomen; dit op het juiste moment. Dat vraagt constant concentratie achter de schermen. Tijd om een cola te drinken of eventueel een sigaretje te roken is er niet, want net op dat moment moet men misschien iets op de scène zetten. En natuurlijk mogen we het showballet niet vergeten. Terwijl je in de zaal eens met de ogen knippert, deden de vier dames en twee heren misschien net op dat moment een speciale dansbeweging waarop ze maanden trainden. Dat is best mogelijk! Kortom, er komt zoveel bij kijken om de PERFECTE SHOWAVOND te bezorgen aan het publiek. Een publiek dat veeleisend is geworden, want men is zoveel gewoon…

© PADI/Jens

Maar ‘It’s My Live’ is wel degelijk een andere voorstelling, met een internationale uitstraling. We keken o.a. onze ogen uit naar de handbalancing van het Duo Liazeed én ook naar het goochelwerk van Mr. Fox. Op een bepaald moment ‘toverde’ hij zelfs twee papegaaien ‘uit zijn hoed’. Geen échte? Toch wel, want ze vlogen rond boven de hoofden van de mensen in de zaal. Om sprakeloos van te worden. De man die naast ons zat, zei: “Bij zoiets voel ik mij niet goed. Ik weet niet hoe het werkt en ik weet graag altijd hoe het werkt.” Jan Van Dyke mocht o.a. zijn ‘Mexico-act’ opvoeren. Man Ho Han kwam uit Korea en was voor de allereerste keer aanwezig in Europa. In één, twee, drie veranderde hij van bril en/of kostuum. Straffe act, die wij nog nooit zagen en die dus vernieuwend is. Waren ook terug van de partij: The Pellegrini Brothers, die het publiek opnieuw naar adem deden happen. De dames keken met open mond naar hun mooie lijven, de heren naar die stunts die ze uitvoerden.

© PADI/Jens

Muzikaal zongen de artiesten songs van o.a. Billy Joel, Rick James, Lady Gaga vs. Sting, Grace Jones, Fleetwood Mac, Billy Ocean, The Bee Gees, Qua (Barbie Girl), Ariane Grande, The Wiz, The Four Tops, Bon Jovi… Niets Nederlandstalig? Toch wel. The Radio’s en Bart Peeters hoorden we weerklinken. Maarten, Ianthe en Ruben zongen ook een Nederlandstalige medley van zo’n 6 minuten lang, maar hét moment waarop iedereen uit de bol ging was toen de polonaise op gang werd getrokken door Marc Coucke. Minutenlang was het groots feest in HWP in Blankenberge, waarna DJ Anke ervoor zorgde dat het muzikale feest nog niet voorbij was. Wàt was dat gezellig, en dat duurde tot de show volledig voorbij was. Wie aanwezig was, kon dan nog gratis de after party bijwonen. Ook mensen die in één van de acht WP-hotels verblijven, krijgen gratis toegang tot de after party, die na iedere van de 25 ‘It’s My Life’-shows wordt gehouden, met aan de draaitafel DJ Anke.

© PADI/Jens

BESLUIT: de show was prachtig én vooral vernieuwend, met dank ook aan de acts die werden voorgesteld. Daarmee bereik je de toeristen en dat is de bedoeling van Ben Van den Keybus en zijn team. De toeristen moeten de ingang van HWP leren kennen en deze toeristen kunnen de hele dag genieten van alles wat HWP te bieden heeft, zoals verblijven in één van de hotels, dineren in ’t Colisée en daarna de avondshow bijwonen. Voor de prijs moeten ze het niet laten. Je kan in HWP terecht voor één avond gezelligheid voor ‘een prikje’. Aan fotograaf Jens vroegen we nadien wat zijn visie was over deze tweede show van de dag die we mochten bijwonen? Zonder dat ik iets zei, gaf hij toe dat die show afgewerkt is. Zijn score was precies dezelfde score waaraan ik dacht, zonder dat we iets afspraken. Onze punten: 9,50/10!! ‘It’s My Life’: zeker boeken, ’t is méér dan de moeite waard. Of zoals Marc Coucke zei: ‘We zitten hier niet in Miami of op Ibiza, maar in Blankenberge!” (PADI)

© PADI/Jens

Info en tickets: 070 25 02 00 – www.witte-paard.be