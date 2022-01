Ingeborg mag eindelijk het podium van ‘Winter-, euh Paasrevue – Made in Belgium’ weer op vanaf donderdag 7 april

Theater Theatertainment herlanceert zijn theaterseizoen op 7 april 2022. Met de WINTERREVUE, euh nu Paasrevue – MADE IN BELGIUM, APRÈS SKI en JAN VAN DYKE – DE SHOW VAN M’N LEVEN trakteren ze hun publiek dit seizoen nog op drie niet te missen producties. En er is goed nieuws voor de mensen met keuzestress.

Op zondag 5 december 2021 ging de WINTERREVUE – MADE IN BELGIUM van Theatertainment in première. Het was meteen ook de -voorlopig- laatste voorstelling door de verstrengende coronamaatregelen die de dag nadien zouden ingaan. Vandaag kondigt de producent -met frisse energie en goede voornemens- gloednieuwe data aan voor de WINTERREVUE – MADE IN BELGIUM met Ingeborg als special guest. Producent Dirk Van Vooren: “Voor de gelegenheid veranderen we even de naam van de WINTERREVUE naar PAASREVUE. Pasen, jawel, want dat is de eerstvolgende familiegelegenheid waarop we ons publiek graag weer trakteren op een feestje voor jong en oud. Normaal tellen we altijd samen met ons publiek af op oudejaarsavond naar nieuwjaarsdag. Dit jaar zullen we op zaterdag aftellen naar Pasen en maken we er een oudepaasavond van… Pasen gaat nog nooit zo plezant geweest zijn…!” Producent Nico Warrinnier: “We gaan geen uitdaging uit de weg met deze WINTERREVUE – MADE IN BELGIUM. Ons geduld en dat van onze tickethouders werd flink op de proef gesteld, dus we zijn zeer verheugd dat we deze nieuwe data kunnen communiceren en terug een totaalbeleving aan ons publiek kunnen aanbieden. Zo kunnen onze bezoekers, samen met hun familie, gezellig in het theater komen eten voor een voorstelling. Nadien kunnen ze genieten van de show, de fantastische cast, het live orkest, het ensemble en het totaalspektakel. En wij kunnen weer genieten van ons geliefde publiek!”

Ingeborg, samen met regisseur Stany Crets, tijdens de première van ‘Winterrevue’. © PADI

Géén Winter-, wél Paasrevue ‘Made in Belgium’ van donderdag 7 april tot en met zondag 1 mei 2022. Special guest: Ingeborg Sergeant. Met ook Ann Van Den Broeck, Dirk Van Vooren, Helle Vanderheyden, Patrick Onzia, Britt Van der Borght en Laurenz Hoorelbeke. Regie: Stany Crets. Live orkest onder leiding van Eric Melaerts. Choreografie: Eva Scheffers, Oonagh Jacobs en Steven Savelkoels.

‘Après Ski’ van vrijdag 6 tot en met zondag 22 mei, met Carry Goossens, Greet Rouffaer, Dirk Van Vooren, Linda De Ridder, Dirk Lavrysen, Vicky Florus en Lea Witvrouwen. Script en regie: Stany Crets.

‘Jan Van Dyke – De show van m’n leven’ van vrijdag 27 mei tot en met zondag 12 juni. Met Jan Van Dyke, Patrick Onzia, Kobe Van Herewegen, Goele De Raedt, Franky Boy, Sofie en de Lou Roman Band. Coaching: Dirk Van Vooren. Choreografie: Ingrid Coppieters. (PADI)

Locatie: Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87 te Antwerpen. Tickets: www.elckerlyc.be – 070/691.002 – (max 0.30 euro/minuut)