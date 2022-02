IN BEELD – Zalige Valentijnshappening van Dave in Het Zwarte Veld in Oedelem

Géén The Masked Singer in zaal Het Zwarte Veld in Oedelem, want eindelijk mochten daar de maskers af en moest het aanwezige publiek helemaal geen mondmasker meer dragen voor de zalige Valentijnshappening in een organisatie van David Callebert uit Oostkamp.

De zaal was tot in de nok gevuld. Na een smakelijke maaltijd kon het muzikale feest beginnen. Eindelijk opluchting bij het publiek, want de maskers mochten af en er mocht zelfs terug worden gedanst. Dave, Selina, Danny Diëgo en Herbert Verhaeghe zorgden voor veel ambiance. Het publiek deed uitbundig mee. Ook de drie nieuwkomers Brigitte uit Oostduinkerke, Shancy uit Aartrijke en Delphine uit Harelbeke waren van de partij en toonden wat ze muzikaal in hun mars hebben. Het werd terug een meer dan geslaagde muzikale dag. Op naar de volgende! (PADI – foto’s Daniël)