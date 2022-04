IN BEELD – ‘Zalige Paasmaandag’ lokt volle zaal in Den Toerist in Meulebeke

Het was nu eens geen ‘Zalige Zondag’ dat David Callebert uit Oostkamp organiseerde in Den Toerist in Meulebeke, maar wél een ‘Zalige Paasmaandag’.

Ook nu zat het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke nokvol met fans van zanger Dave, maar ook van de andere artiesten Conny Brooks, Angelo Martinez, Paul Bruna en Delphine die eveneens enkele liedjes mocht brengen. Natuurlijk stond ook Dave op het podium. De show werd afgesloten met Herbert Verhaeghe. De Paashaas was constant aanwezig en dat zorgde voor een échte paassfeer in de gezellige zaal van Den Toerist. (PADI – foto’s Daniël)