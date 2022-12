IN BEELD – Wondermooi kerstconcert van Michael Lanzo lokt volle kerk in Izegem

Voor het kerstconcert van Michael Lanzo was de Sint-Tillokerk in Izegem helemaal volgelopen. Logisch, want Michael is een uitstekend zanger en het is ook niet z’n eerste kerstconcert. Het is een traditie aan het worden, zodat mensen die vroeger al langskwamen nu terug op de afspraak waren.

Michael mocht openen, waarna de verrassing van de avond optrad. Het niet aangekondigde vocaal ensemble ‘Vocalix’ mocht eveneens zingen. Dat was een echte meerwaarde voor het concert. Waren ook van de partij: De Jongens, Ivann, Jan Wuytens en Sven De Gendt. Op het einde werd ook nog het nieuwe trio van VDM Producties voorgesteld. “Tri Voci” deed het heel voortreffelijk. Uniek was dat dit hun eerste officiële optreden was. Het trio bestaat uit Michael Lanzo, Jan Wuytens en Sven De Gendt. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)