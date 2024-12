IN BEELD – ‘Winter Wonderland’ met Sasha & Davy in de spotlights schitteren in Het Witte Paard in Blankenberge

Voor Ben Van den Keybus en zijn team van Het Witte Paard in Blankenberge was het een serieuze gok om de regie van de nieuwe wintershow ‘Winter Wonderland’ in handen te laten van het muzikale duo Sasha & Davy dat al méér dan 20 jaar samen werkt en al heel veel jaren een koppel vormt.

Het duo stak veel tijd en energie in die voorbereidingen, waarin ze ook niet vergaten om Lissa Lewis, Maarten Cox en Anke Goergen voldoende op het podium te laten schitteren. Natuurlijk staat in ‘Winter Wonderland’ muziek centraal, terwijl er ook humor te horen was die perfect past in de carrière van het muzikale duo. Wat humor rond ‘Romeo & Julia’, een beetje humor en lachen met De Romeo’s, de kus van ‘Sneeuwwitje’, enz. Wil je het ook nog eens zien? Dat is nog mogelijk tot en met zondag 19 januari. Geniet nu alvast van onze fotomap, waarin ook de sterke internationale acts te bewonderen zijn. (PADI – foto’s Sandro)

Info en tickets: www.witte-paard.be – 070 250 200