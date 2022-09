IN BEELD – Vernieuwde zaal New Etropal in Lauwe werd muzikaal ingehuldigd door Eric Flanders en Michael Lanzo

Xavier Laporte en Ann Ryssaert van New Etropal in Lauwe zijn twee gelukkige mensen, want na enkele maanden van sluiting mochten ze hun gerenoveerde zaal openen. En er is nog meer, want ook Igor Laporte, inderdaad hun zoon, is één van de nieuwe medewerkers in de zaak. De toekomst is dus verzekerd!

New Etropal is gekend voor zijn heerlijke maaltijden en talrijke muzikale feesten. Daar komt er geen verandering in, want deze zaak blijft inderdaad ook in de toekomst beschikbaar voor muzikale gebeurtenissen. Tijdens het openingsfeest waren er ontbijtkoeken, waarna iedereen kon genieten van een heerlijk diner. De optredens werden verzorgd door Eric Flanders en Michael Lanzo. Kenny Vandesonneville stond in voor het klank en de belichting. Ook wij waren van de partij. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)