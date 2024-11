IN BEELD – Verjaardagsshow Axel Lane in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke

Axel Lane verliet zijn West-Vlaamse woonplaats om op te treden in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke. Nouja, optreden: Axel bracht er zijn grootse verjaardagsshow voor een volle zaal vol familie, vrienden en fans.

De sfeer zat er onmiddellijk goed in door de meer dan geslaagde optredens van Paul Bruna, Gio Vano en Michael Lanzo. Daarna stond Axel op het podium. Met een gedurfd en vooral gevarieerd programma wist hij het publiek te ontroeren en mee te nemen in zijn muzikaal verhaal. Hij stelde er ook zijn nieuwe kerstsingle ‘Kerst met vrienden’ voor in een productie van Patrick Hamilton en geschreven door Sabien Tiels. Deze single is vanaf nu te downloaden via alle bekende streamingplatforms. Zijn bijhorende clip wordt ook vaak gedraaid op menig muziekzender. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)

Info en boekingen via axel.lane@playtoday.be – 0484 27 96 54