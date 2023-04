IN BEELD – Verjaardagsconcert van Herbert Verhaeghe in Salons Mantovani in Oudenaarde lokt de massa

Een vol huis! Inderdaad, zoveel volk was er op het verjaardagsconcert van Herbert Verhaeghe uit Kuurne in Salons Mantovani in Oudenaarde. Maar liefst 600 (!!!) fans waren present.

Herbert had er dan ook iets speciaals van gemaakt. Samen met de New Bis Band en de dansers en danseressen van dansschool Dançar uit Roeselare werd het een heel mooie avond. Daarnaast had Herbert nog drie optredens als verrassing voorzien: Lisa Del Bo, Christof Chapsis en Marjan Berger waren de gastartiesten, die ook hun bijdrage mochten afleveren voor het welslagen van deze avond. Dit tot groot genoegen van het publiek. De Meulebeekse Chelsy was één van de backing vocals. Voor zowel Herbert als de talrijke aanwezigen is het een avond geworden om niet vlug te vergeten. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)